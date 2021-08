MDB Paraná tem nova Executiva; Anibelli Neto é presidente

Da Redação

O diretório do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) do Paraná se reuniu na manhã desta segunda-feira (02) em Curitiba, para eleger a executiva estadual do partido. A reunião confirmou o Deputado Estadual Anibelli Neto como o novo presidente do partido.

A nova comissão deverá preparar e reestruturar o partido para as eleições do próximo ano, onde serão eleitos, presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Confira como ficou a composição da nova executiva:



• Presidente – Antonio Anibelli Neto;

• 1º Vice-presidente – Nereu Moura;

• 2º Vice-presidente – Renato Adur;

• 3º Vice-presidente – Gerson Colodel;

• Secretário Geral – Junior Weiller;

• Secretário Adjunto – Rogério Carboni;

• Tesoureiro – Sérgio Souza;

• Tesoureiro Adjunto – Márcio Marcolino;

• Vogal – Gertrudes Bernardes;

• Vogal – Flávio Zanrosso;

• Vogal – Adalberto Luniti;

• Vogal – Paulo Furiatti;

• Suplente – Luciane Teixeira;

• Suplente – Lígia Pessuti;

• Suplente – Roberto Ballico;

• Suplente – Rafael Cantagallo;

CONSELHO FISCAL:

• Jair Morgan;

• Licerio dos Santos;

• Marco Spinola;

• Tania Martins Costa;

• Quiteria Tassiane;

SUPLENTES:

• José Ananias;

• Odair Teodoro;

• Carlos Estabati;

• Duarte Ferreira Ramos;

• Gabriel Samarra;