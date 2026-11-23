O processo é realizado em etapas e deve ser efetuado na Área do Aluno, acessada com CPF e celular cadastrados, até 4 de dezembro

Começa nesta segunda-feira (23) o período de matrículas na rede estadual do Paraná para o ano letivo de 2027. O processo, organizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), é realizado em etapas e deve ser efetuado na Área do Aluno, acessada com CPF e celular cadastrados, até 4 de dezembro.

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O login de acesso é o número do CPF do responsável legal. Caso não se recorde da senha, ela poderá ser recuperada via mensagem de texto (SMS), WhatsApp (se conectado à internet) ou login nas plataformas PIÁ e Gov.br. Nos municípios com agências do Poupatempo Paraná, os interessados podem utilizar os totens para acessar a Área do Aluno. Também é possível buscar orientações na secretaria da escola onde o estudante está matriculado, bem como no respectivo Núcleo Regional de Educação (NRE).

O período de matrículas vale para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das redes municipais do Paraná que ingressarão no 6º ano da rede estadual no ano que vem, além de estudantes do 9º ano de escolas estaduais que passarão a cursar a 1ª série do Ensino Médio. Isso inclui candidatos aprovados no processo classificatório da Educação Profissional, que pretendem iniciar cursos técnicos integrados ao Ensino Médio a partir de 2027. Quem não foi aprovado deve confirmar a vaga no ensino regular e, em dezembro, tentar novamente a candidatura para o curso técnico.

Diferente do período de rematrículas, que encerrou neste domingo (22), esta nova etapa de matrículas não tem a opção de inscrição automática via WhatsApp.

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A estimativa da Seed-PR é que mais de 120 mil estudantes que atualmente cursam o 9º ano do Ensino Fundamental ingressem na 1ª série do Ensino Médio em 2027. Já os cerca de 134 mil alunos matriculados no 5º ano das redes municipais são o público potencial para ingresso no 6º ano da rede estadual.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, o processo de matrícula é essencial para a organização do próximo ano letivo. “É fundamental para que possamos planejar com segurança e qualidade o atendimento de cada estudante em 2027. O formato digital garante mais facilidade para as famílias e otimiza a gestão das escolas”, afirmou.

O secretário ressalta, ainda, que a digitalização do processo amplia a eficiência do sistema. “A Área do Aluno representa um avanço na governança educacional do Paraná. Simplifica o processo, fortalece a transparência e assegura um atendimento mais ágil a todos”, acrescentou.

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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – A confirmação da vaga exige a apresentação de documentos obrigatórios, que poderão ser anexados diretamente na plataforma no momento da matrícula ou entregues presencialmente na instituição de ensino a partir de janeiro de 2027. São exigidos comprovante de vacinação atualizado, documento oficial de identificação do estudante (RG e CPF), certidão de nascimento, documento de identidade com foto do responsável legal – no caso de menores de idade; e comprovante de residência atualizado, emitido pela Copel ou pela Sanepar, nos últimos dois meses.

Os estudantes que não forem aprovados em 2026 permanecerão automaticamente na instituição de origem. Ainda assim, é necessário que o responsável legal faça o procedimento de matrícula como garantia da vaga na rede estadual de ensino.

DEMAIS MATRÍCULAS - A etapa de rematrículas, cujo prazo encerrou neste domingo (22), foi voltada a estudantes que permanecerão na mesma escola e na mesma etapa de ensino em 2027, ou seja, alunos que atualmente cursam 6º, 7º ou 8º ano do Ensino Fundamental, além da 1ª ou 2ª série do Ensino Médio e cursos da Educação Profissional – nas modalidades integrada ou subsequente.

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Posteriormente, entre 9 e 14 de dezembro, estudantes que desejam mudar de escola dentro da rede estadual poderão indicar até três instituições de preferência para 2027. Estes, porém, também devem efetuar rematrícula ou matrícula nos períodos anteriores, como forma de garantir a vaga na rede estadual.

O período de 9 a 14 de dezembro também será voltado a alunos de outras redes que desejam ingressar na rede estadual do Paraná a partir do ano que vem, incluindo estudantes atualmente matriculados em redes privadas ou de outros estados, por exemplo. Os responsáveis por estes alunos podem solicitar o Código Geral de Matrícula (CGM) ao acessar a aba “Acesso Para Cadastro na Rede Estadual” na mesma Área do Aluno. Na sequência, podem participar das próximas etapas de matrícula ou do processo classificatório da Educação Profissional.



