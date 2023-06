Matrículas da Educação de Jovens e Adultos estão abertas; saiba mais

A Secretaria da Educação do Paraná informa que as matrículas para ingressar no segundo semestre na EJA (Educação de Jovens e Adultos) em escolas da rede estadual começam nesta quarta-feira (14).

A modalidade permite que o estudante retome os estudos do ensino fundamental II ou do ensino médio e os conclua em menos tempo e, desta forma, obtenha a qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. Os interessados têm até o dia 11 de julho para efetuar a matrícula.

É necessário procurar as instituições de ensino que oferecem a EJA e que estão presentes em mais de 270 municípios. As instituições podem ser consultadas neste site.

Para cursar os anos finais do ensino fundamental o candidato deve ter, no mínimo, 15 anos completos. Já para cursar o ensino médio a idade mínima é de 18 anos completos.

Ao entrar em contato com a escola para realização da matrícula, o aluno será instruído a levar alguns documentos, como certidão de nascimento, RG, CPF e histórico escolar. É possível conferir a lista completa da documentação no site da modalidade.

MODALIDADE HÍBRIDA

Para os alunos impossibilitados de comparecer às aulas pessoalmente, 79 escolas oferecerão o curso em modalidade híbrida – presencial e a distância – tanto para o ensino fundamental II quanto para o ensino médio. As aulas a distância são assíncronas e disponibilizadas em um ambiente virtual. Assim, o aluno pode estudar no período de sua preferência.

O sistema permite que todos os alunos da EJA tenham acesso ao ensino a distância. Porém, semanalmente tem de se deslocar até a escola onde se matriculou para um momento presencial, seja para tirar dúvidas ou para fazer avaliações.

Os conteúdos abordados são os mesmos da modalidade presencial e a frequência exigida para conclusão é de dois dias por semana. A modalidade EaD está disponível em todas as regiões do Estado e as avaliações são realizadas presencialmente. As escolas nas quais a modalidade EaD está disponível podem ser conferidas AQUI.

ENSINO MÉDIO

O aluno que entrar no ensino médio EJA pode concluí-lo em três semestres, totalizando um ano e meio de curso, com carga horária de 24 horas/aula semanais (cerca de 5 horas diárias), de segunda a sexta-feira.

