Matador de aluguel errou o bar e matou família por engano em Sarandi

A investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) elucidou a chacina que matou três pessoas em um bar de Sarandi (PR) e revelou que o crime foi motivado por disputa territorial do tráfico. Segundo as investigações, o atirador errou o local do atentado e matou pessoas que não eram os verdadeiros alvos.

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O autor dios tiros, de 32 anos, foi preso em Balneário Camboriú (SC) na noite de terça-feira (02) em operação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e de Santa Catarina (PMSC). O jovem de 25 anos suspeito de ser o mandante foi preso em 30 de maio. Um outro suspeito de 36 anos, que ajudou o atirador a chegar ao local, foi preso preventivamente em 27 de maio.

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"Com base nos elementos e informações colhidos, o mandante, querendo dominar um território, entendendo que era uma área de domínio de tráfico dele e que havia concorrentes naquela região, determinou que fosse ceifada a vida de duas pessoas. O atirador cometeu um equívoco. No momento em que foi ao local pré-determinado, ele errou o bar. Era para ele ter virado em uma direção e virou em sentido contrário, e foi em outro bar próximo", explicou o delegado José Pacheco.

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O crime aconteceu na noite do dia 22 de maio. As vítimas foram surpreendidas pelo atirador, que fugiu em seguida. A Polícia Militar informou que uma equipe estava em patrulhamento quando ouviu os disparos. Os agentes encontraram três pessoas caídas em frente ao bar no Jardim Verão e, na região, encontraram um colete balístico, uma pistola e dois carregadores abandonados.

Nas imagens de segurança, é possível ver o atirador chegando e disparando contra as pessoas que estavam sentadas em frente ao bar. Um cliente conseguiu fugir. Em seguida, entrou no estabelecimento e logo aparece fugindo do local. Paulo, o motorista que levou o atirador ao local, percebeu a aproximação da polícia e fugiu sem esperar por ele.

As vítimas foram identificadas como Jéssica de Jesus Hass, 32 anos, Rafael Moreira do Amaral, 37 anos, e Matheus Souza do Amaral, 15 anos. Os dois adultos morreram no local. Matheus foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Universitário de Maringá, mas não resistiu aos ferimentos. As vítimas não tinham antecedentes criminais.

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O delegado informou que o atirador atuava como "assassino profissional" e havia saído da cadeia há pouco tempo, com extensa ficha criminal respondendo por tráfico de drogas e homicídios. Ele vai responder por triplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Jhonatan foi encaminhado ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí e será interrogado por videoconferência. Ainda não há previsão de transferência para o Paraná.