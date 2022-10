Massoterapeuta de 25 anos é encontrado morto em consultório na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O rapaz contava com mais de 30 mil seguidores nas redes sociais

Um massoterapeuta, de 25 anos, foi encontrado morto no interior do consultório onde atendia seus clientes, na tarde dessa terça-feira (4), em Maringá, norte do Paraná. O rapaz, identificado como Gabriel Aquino Caparros, era ativo nas redes sociais, onde compartilhava suas atividades e rotina diária. Ele tinha mais de 30 mil seguidores no Instagram.

continua após publicidade .

O corpo de Gabriel foi encontrado por familiares, pois, desde segunda-feira (3), não tinham notícias dele. O influenciador não atendia as ligações e nem respondia mensagens no celular. Por conta disso, a família foi até a clínica do jovem e o encontrou caído ao lado de um carro.

Leia mais: Jovem é assassinado com mais de 20 facadas em Maringá

continua após publicidade .

Havia ferimentos no rosto de Gabriel e o corpo dele estava nu.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) foram chamadas. Assim que os socorristas chegaram no local, nada pôde ser feito, pois a vítima não apresentava sinais vitais.

Agentes do instituto de criminalística estiveram no consultório para realizar uma perícia. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo, que será submetido a exames que indicarão qual foi a causa da morte.

continua após publicidade .

A equipe médica informou que o massoterapeuta caiu com o rosto voltado para o chão, o que pode indicar que ele se feriu por conta da queda.

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News