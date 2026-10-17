Massas de ar frio derrubam as temperaturas no Paraná no fim de semana

Uma massa de ar frio avança sobre o Paraná a partir deste fim de semana, provocando uma queda acentuada nas temperaturas em todas as regiões do estado. O sistema trará tempo estável com predomínio de sol na maioria das cidades, mas as madrugadas e manhãs serão marcadas pelo frio severo.

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De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sábado (18) já amanhecerá com temperaturas baixas, especialmente na metade sul do estado. "No sábado, já amanhece frio, por exemplo, na metade sul, com temperaturas mínimas perto dos 10 graus em vários municípios. Destaque para o Centro-Sul, onde as mínimas devem ficar perto dos 7 graus", informou Braun.

Apesar do frio, o sol deve aparecer em grande parte do território paranaense ao longo do sábado. Nas regiões Oeste, Sudeste, Centro-Sul, Campos Gerais e Leste, haverá variação de nebulosidade, mas sem impedir a presença do sol. No Norte paranaense, o tempo limpo e ensolarado predomina desde as primeiras horas do dia.

Para o domingo (19) e a segunda-feira (20), a previsão aponta a manutenção do tempo ensolarado na quase totalidade das regiões. A exceção fica por conta do Litoral, que terá maior presença de nuvens e pequena probabilidade de garoa entre a madrugada e a manhã.

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O destaque do período, contudo, serão os índices termométricos reduzidos. "Nós temos mínimas em ambos os dias abaixo dos 10 graus na metade sul do Paraná, e mesmo no Norte e no Noroeste também faz um pouco de frio, com mínimas girando em torno de 11 a 13 graus", destacou o meteorologista.

O pico do frio é esperado para a região Centro-Sul. No domingo, os termômetros devem registrar marcas próximas dos 5 °C. Já na segunda-feira, as temperaturas caem ainda mais. "No Centro-Sul, no domingo, a mínima fica perto dos 5 graus. Já na segunda-feira, abaixo dos 5 graus e, inclusive, com possibilidade de geadas de fraca intensidade", concluiu Braun.

