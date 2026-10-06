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Massa de ar quente traz calor ao Paraná antes de nova frente fria

Temperaturas sobem nesta quarta-feira e atingem os 30°C no interior

Escrito por Da Redação
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Massa de ar quente traz calor ao Paraná antes de nova frente fria
Autor A transição começa a se desenhar após a chuva registrada nesta terça-feira (6) - Foto: Satélite GOES/Simepar

O Paraná enfrentará uma rápida mudança nas condições meteorológicas ao longo dos próximos dias, alternando a alta acentuada das temperaturas com o retorno de tempestades severas. Após um início de semana marcado por chuvas e temperaturas amena, o calor volta a ganhar força na quarta-feira (7), com os termômetros aproximando-se dos 30°C no Oeste, Noroeste e Norte paranaense.

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A elevação térmica antecede o avanço de uma nova frente fria impulsionada por um ciclone extratropical, que deve se formar entre sexta-feira (9) e sábado (10) na costa do Uruguai e do Rio Grande do Sul, mantendo a atmosfera instável em todo o território estadual.

A transição começa a se desenhar após a chuva registrada nesta terça-feira (6), provocada pela circulação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera. O sistema gerou precipitações acompanhadas de trovoadas e risco de tempestades localizadas, sobretudo na faixa norte. Nas regiões Oeste, Sudoeste e Sul, as instabilidades perderam força ao longo da tarde, concentrando o acumulado de chuvas à noite no Leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral.

Apesar do retorno do sol e do aumento das temperaturas previsto para quarta-feira, a estabilidade será curta. O aquecimento diurno combinado à alta umidade favorece a formação de áreas de instabilidade irregulares a partir da tarde no interior do estado. A situação ganha contornos mais severos na quinta-feira (8), quando um sistema de baixa pressão sobre os países vizinhos ganha força e se estende em direção ao Sul do Brasil, ampliando as condições para temporais isolados com maior volume de chuva e possibilidade de vendavais.

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O ápice do período de instabilidade deve ocorrer entre sexta-feira e sábado, impulsionado pelo desenvolvimento do novo ciclone extratropical. De acordo com os meteorologistas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o deslocamento da frente fria associada ao ciclone atravessará a Região Sul e garantirá o aporte de umidade necessário para a manutenção do risco de tempestades, fechando a semana com uma sequência de oscilações térmicas e precipitações contínuas em grande parte dos municípios paranaenses.

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ciclone extratropical Frente fria mudanças meteorológicas paraná previsão do tempo tempestades severas
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