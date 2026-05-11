Massa de ar polar traz temperaturas negativas e geada ao PR nesta segunda







O Paraná amanheceu nesta segunda-feira (11) com as menores temperaturas registradas até o momento no ano. O avanço de uma abrangente massa de ar polar derrubou os termômetros em todas as regiões, provocando marcas abaixo de zero no centro-sul e formação de geadas. A previsão indica que o frio rigoroso se mantém na terça-feira, com as temperaturas voltando a subir gradativamente a partir de quarta, antecedendo o retorno das chuvas no fim da semana.



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De acordo com o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, o resfriamento atingiu todo o mapa paranaense, do interior às praias. "Temperaturas mais baixas do ano registradas nesta segunda-feira no estado do Paraná. Amanhecer gelado em todas as regiões, com valores de temperatura abaixo dos 10 graus nos termômetros até mesmo no litoral", explica. No Norte do estado, várias cidades amanheceram com 5°C, o que gerou condições para geadas fracas em áreas protegidas do vento.

O destaque do frio intenso, no entanto, ficou concentrado na metade sul do Paraná. "Com ênfase no centro-sul paranaense, com temperaturas negativas, as primeiras do ano. Entre Guarapuava, Clevelândia, Palmas e General Carneiro, tivemos os primeiros registros abaixo de zero grau", detalha Jacóbsen. Nas regiões Sudoeste, Oeste e nos Campos Gerais, os termômetros não passaram dos 5°C no amanhecer.

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Em Curitiba e Região Metropolitana, a mínima foi severa. A capital registrou valores inferiores a 3°C, o que favoreceu a ocorrência de geadas na zona rural e em municípios vizinhos. O fenômeno pôde ser observado perto da marca de 0°C em cidades como Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais.





Geada chegou em algumas cidades paranaenses - Foto: Arquivo AEN Geada chegou em algumas cidades paranaenses - Foto: Arquivo AEN

Previsão para os próximos dias

O tempo segue estável e sem precipitações no curto prazo. "A perspectiva é que fique com predomínio de sol ao longo do dia, não há previsão de chuva para hoje. A massa de ar polar é bastante abrangente, ela domina todo o sul do Brasil", afirma o meteorologista do Simepar.

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Para terça-feira, a previsão aponta a manutenção do frio intenso e a possibilidade de novas geadas, concentradas principalmente na metade sul do estado. Apenas na quarta-feira (13) a massa de ar polar começa a perder força. Embora o amanhecer ainda seja gelado, à tarde as máximas já devem superar a casa dos 20°C na maioria das regiões.

A estabilidade do tempo será rompida na quinta-feira, com a chegada de instabilidades pelas fronteiras. Áreas do Noroeste e Oeste, próximas ao Paraguai e Mato Grosso do Sul, já devem registrar pancadas de chuva entre a tarde e a noite. "E o tempo muda também nas outras regiões mais na virada de quinta para sexta-feira. Assim, essa sequência de dias de tempo mais estável e gelado vai sendo quebrada mais para o fim da semana", conclui Jacóbsen.



