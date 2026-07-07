Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PREVISÃO

Massa de ar polar avança e coloca regiões do Paraná em alerta para geada

Fenômeno deve oscilar entre fraco e moderado após municípios registrarem temperaturas abaixo de zero na terça-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 17:46:03 Editado em 07.07.2026, 17:45:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Massa de ar polar avança e coloca regiões do Paraná em alerta para geada
Autor Foto: AEN

A intensa massa de ar frio que avança sobre o Paraná continua a derrubar as temperaturas e coloca diversas regiões do Estado sob alerta para a ocorrência de geada nesta quarta-feira (8). O resfriamento acentuado é consequência de uma frente fria que atua em território paranaense desde o início da semana, abrindo caminho para uma massa de ar polar. Após uma madrugada marcada por marcas negativas em municípios do Sul, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê a formação de geada fraca e moderada, com os termômetros devendo subir gradativamente apenas a partir de quinta-feira (9).

- LEIA MAIS: Frente fria trazida por ciclone provoca chuva e alerta de geada no Paraná nesta semana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O risco de geada moderada é maior nos municípios de Palmas e União da Vitória, onde as condições meteorológicas favorecem uma formação mais intensa do fenômeno durante a madrugada e o amanhecer. Nas proximidades de Palmas, inclusive, a previsão indica que os termômetros podem registrar novas temperaturas negativas na madrugada de quarta-feira. Já a possibilidade de geada fraca atinge localidades como Pato Branco, Ponta Grossa, Lapa, Palmital e os respectivos municípios vizinhos. Por outro lado, Apucarana e a região norte-central não possuem alerta para o fenômeno, embora também sintam o impacto do declínio térmico, com previsão de mínima de 8ºC para esta quarta-feira.

O forte declínio nas temperaturas já se consolidou na manhã de terça-feira (7), quando os menores registros do Estado foram observados em General Carneiro, com -1,3°C às 7h30, e em Palmas, onde a temperatura chegou a -0,1°C no mesmo horário. Na capital paranaense, Curitiba, o dia começou frio e deve registrar nova queda acentuada com mínima de 6°C na quarta-feira. Apesar do amanhecer gelado generalizado no Paraná, a tendência é de recuperação térmica ao longo do período diurno por conta do predomínio do sol, fazendo com que as máximas superem os 16°C em todas as regiões, antecedendo uma mudança no padrão atmosférico que deve trazer chuva de volta no final de semana.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alerta meteorológico ar polar Frente fria GEADA météo Paraná temperaturas baixas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV