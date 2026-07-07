Massa de ar polar avança e coloca regiões do Paraná em alerta para geada

A intensa massa de ar frio que avança sobre o Paraná continua a derrubar as temperaturas e coloca diversas regiões do Estado sob alerta para a ocorrência de geada nesta quarta-feira (8). O resfriamento acentuado é consequência de uma frente fria que atua em território paranaense desde o início da semana, abrindo caminho para uma massa de ar polar. Após uma madrugada marcada por marcas negativas em municípios do Sul, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê a formação de geada fraca e moderada, com os termômetros devendo subir gradativamente apenas a partir de quinta-feira (9).

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O risco de geada moderada é maior nos municípios de Palmas e União da Vitória, onde as condições meteorológicas favorecem uma formação mais intensa do fenômeno durante a madrugada e o amanhecer. Nas proximidades de Palmas, inclusive, a previsão indica que os termômetros podem registrar novas temperaturas negativas na madrugada de quarta-feira. Já a possibilidade de geada fraca atinge localidades como Pato Branco, Ponta Grossa, Lapa, Palmital e os respectivos municípios vizinhos. Por outro lado, Apucarana e a região norte-central não possuem alerta para o fenômeno, embora também sintam o impacto do declínio térmico, com previsão de mínima de 8ºC para esta quarta-feira.

O forte declínio nas temperaturas já se consolidou na manhã de terça-feira (7), quando os menores registros do Estado foram observados em General Carneiro, com -1,3°C às 7h30, e em Palmas, onde a temperatura chegou a -0,1°C no mesmo horário. Na capital paranaense, Curitiba, o dia começou frio e deve registrar nova queda acentuada com mínima de 6°C na quarta-feira. Apesar do amanhecer gelado generalizado no Paraná, a tendência é de recuperação térmica ao longo do período diurno por conta do predomínio do sol, fazendo com que as máximas superem os 16°C em todas as regiões, antecedendo uma mudança no padrão atmosférico que deve trazer chuva de volta no final de semana.



