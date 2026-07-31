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Massa de ar frio trará geada e queda acentuada nas temperaturas no Paraná

Resfriamento mais rigoroso está previsto para o próximo fim de semana

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 12:32:27 Editado em 31.07.2026, 12:32:20
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Massa de ar frio trará geada e queda acentuada nas temperaturas no Paraná
Autor Foto: Ilustrativa AEN

Uma nova onda de frio intenso já tem data para atingir o Paraná e promete derrubar bruscamente as temperaturas em todo o estado. Segundo as previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o resfriamento mais rigoroso deve chegar entre os dias 8 e 9 de agosto, trazendo expectativa de geadas e mínimas de até 0°C nas cidades da região Sul.

Antes da chegada dessa massa de ar polar, os paranaenses ainda enfrentam um período marcado pela instabilidade e por dias de calor elevado. Nesta sexta-feira (31), a nebulosidade fica concentrada nas regiões Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e Leste, com amanhecer frio em torno dos 10°C e tarde amena. Já no interior, nas faixas Norte e Oeste, o sol predomina e eleva as máximas até a casa dos 30°C.

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O cenário começa a mudar no fim de semana com o avanço de uma frente fria pela Região Sul do país. As alterações no tempo devem afetar inicialmente o Oeste e o Sudoeste do estado entre a noite de sábado (1º) e a madrugada de domingo (2), avançando de forma gradual em direção ao centro e ao Leste. As precipitações, no entanto, tendem a ocorrer de maneira isolada e sem grandes acumulados.

A próxima semana começará com clima abafado e instável na segunda-feira (3), mantendo a chance de pancadas de chuva com trovoadas. O calor ganha ainda mais força na terça-feira (4), sob o predomínio de sol no território paranaense. A virada definitiva na atmosfera ocorre a partir de 8 de agosto, quando a nova massa de ar frio ganha espaço e espalha a geada na manhã do dia 9. Nesse período, os termômetros devem registrar 8°C em Maringá e marcar até 0°C em municípios do Sul, como Palmas e General Carneiro, enquanto Guarapuava pode registrar 1°C, e Rio Negro e União da Vitória devem alcançar mínimas de 2°C.

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Massa de ar frio trará geada e queda acentuada nas temperaturas no Paraná
AutorFoto: Reprodução


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