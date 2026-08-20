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VIRADA NO TEMPO

Massa de ar frio derruba temperaturas no Paraná após dias de calor

Mudança climática começa com chuvas no interior e avança com frio mais rigoroso, especialmente na divisa com Santa Catarina

Escrito por Da Redação
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Massa de ar frio derruba temperaturas no Paraná após dias de calor
Autor Virada no tempo começa nesta quinta-feira - Foto: AEN

A aguardada mudança nas condições climáticas do Paraná tem início nesta quinta-feira (20), trazendo chuvas para as regiões Oeste, Sudoeste e parte do Centro-Sul, além de maior nebulosidade no restante do estado. A principal consequência dessa virada, no entanto, será a queda acentuada das temperaturas em todas as regiões a partir de sexta-feira (21), rompendo a sequência de tardes quentes registrada nos últimos dias.

-LEIA MAIS: Quinta-feira terá mudança no tempo e queda nas temperaturas em Apucarana

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Durante esta quinta-feira, o clima ainda se mantém ameno. Na capital paranaense, o dia será de muitas nuvens, com os termômetros variando entre 15ºC e 25ºC. Já na sexta-feira, o frio ganha força e as temperaturas despencam. No Norte do estado, as máximas não devem passar da casa dos 20ºC, enquanto a porção Sul registrará mínimas abaixo dos 10ºC.

O fim de semana promete ser ainda mais frio, com destaque para a faixa Sul, na divisa com Santa Catarina, onde as mínimas podem atingir 5ºC tanto no sábado quanto no domingo. Em Curitiba, o sol continua marcando presença, mas as manhãs seguirão geladas, com os termômetros variando de 8ºC a 10ºC ao amanhecer e alcançando máximas de 19ºC a 20ºC à tarde.

A influência dessa massa de ar frio se estende para o início da próxima semana, mantendo as temperaturas baixas, embora sem valores extremos. A previsão aponta ainda que a reta final do mês trará novas chuvas para Curitiba, acompanhadas de uma redução significativa na amplitude térmica.

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clima massa de ar frio meteorologia previsão do tempo temperaturas no Paraná
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