Marvel e comédia nacional: Sarandi terá sessões de cinema ao ar livre

A cidade de Sarandi, na região metropolitana de Maringá, terá duas sessões do projeto "Cinema a Céu Aberto". Promovido pela Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, o projeto exibe os longas nos próximos dias 28 e 29 de julho (sexta-feira e sábado).

Os filmes "Chorar de rir" e "Homem Aranha: sem volta para casa" serão exibidos no estacionamento do Ginásio Tancredo Neves, a partir das 19 horas. As produções serão exibidas em um telão inflável de grandes dimensões.

Os moradores do município poderão assistir os filmes em uma estrutura de 12 metros de comprimento por 8 metros de altura. Conforme a Prefeitura Municipal, serão ofertadas cadeiras e tatames para o público. Brindes e pipoca também farão parte da sessão de cinema.

O primeiro longa metragem a ser exibido será "Chorar de Rir", na sexta-feira (28/7). O filme é uma comédia de produção nacional. A exibição contará com medidas de acessibilidade como audiodescrição e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Já na noite de sábado (29/7), o herói da Marvel "dá as caras". O último filme do Homem Aranha foi escolhido através de uma votação popular, a partir da indicação de uma curadoria especializada.

O projeto "Mostra de Cinema ao ar Livre Pintando Estrelas" é realizado pela Casa do Verbo Assessoria Cultural e Sarandi será a primeira cidade do circuito, que inclui Floresta, Paiçandu, Marialva e Mandaguari.

