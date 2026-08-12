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CORNÉLIO PROCÓPIO

Marroquino é preso no PR suspeito de enganar e agredir compatriotas

Vítimas do Marrocos, que estavam acompanhadas de três crianças, foram atraídas com promessas de emprego e moradia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Marroquino é preso no PR suspeito de enganar e agredir compatriotas
Autor Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos do suspeito - Foto: Divulgação PC-PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente, nesta terça-feira (11), um homem de nacionalidade marroquina suspeito de cometer crimes contra duas compatriotas em Cornélio Procópio, no Norte do Estado. As investigações apontam que as vítimas, que estavam acompanhadas de três crianças, foram atraídas para o município pelo investigado sob falsas promessas de regularização migratória, moradia e oportunidades de emprego.

-LEIA MAIS: Esquema de venda de anabolizantes e emagrecedores adulterados é alvo da PCPR E e PCDF

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De acordo com o delegado Adriano Diogo, responsável pelo caso, a realidade encontrada pelas estrangeiras foi bem diferente da prometida, e elas acabaram deixadas em situação de extrema vulnerabilidade. Além de sofrerem graves prejuízos financeiros, as mulheres relataram episódios de agressão. Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos do suspeito. O material será submetido a exames periciais e deve fornecer novas provas para auxiliar no aprofundamento do caso.

Após o resgate, as duas mulheres e as três crianças foram imediatamente encaminhadas para a rede de proteção, onde receberão o acolhimento e os atendimentos médico e psicológico necessários. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos e identificar uma eventual participação de outras pessoas no esquema criminoso. A corporação reforça a importância da denúncia no combate à violência contra mulheres e crianças. Informações podem ser repassadas de forma anônima aos investigadores pelos telefones 197, da PCPR, e 181, do Disque-Denúncia. Em casos de crimes ocorrendo no momento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

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direitos humanos MIGRANTES polícia civil Prisão violência
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