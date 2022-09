Maringaense é eleita melhor chef mulher da América Latina

Da Redação

A chef maringaense Manoella Buffara foi eleita a melhor chef mulher da América Latina em 2022

A chef maringaense Manoella Buffara, a ‘Manu’, de 39 anos, foi eleita nesta terça-feira (20), a melhor chef mulher da América Latina em 2022 pelo prêmio Latin America’s 50 Best Restaurants. Seu restaurante ‘Manu’, de Curitiba (PR), ocupa a 44ª posição no ranking. “O Manu não é só feito da comida, é uma experiência da minha cidade, da minha terra, do amor que eu tenho ao mar, ao campo. Estou lisonjeada e honrada por estar aqui representando as mulheres da América Latina”, destaca. Em sua página no Instagram, ela postou um vídeo em que fala sobre o título e também conta um pouco de história.

Segundo a chef maringaense, cada prato é formado por pessoas, por produtos, produtores, por viagens, pela minha família. “Foi assim que eu acabei entrando na cozinha, me encantando por tudo que envolve o meu restaurante, desde a parte de decoração, desde a parte de hospitalidade, escolher o prato que eu vou fazer. O mais importante que a gente tem aqui no Manu é que a gente quer contar uma história, e cada ingrediente tem a sua história”.

“O chefe não pode pensar que o que ele faz é trabalho. Ele tem que pensar que o que ele faz é uma transformação”, disse a chef.

Outros prêmios

Em maio deste ano, o restaurante da chef ficou, junto do Oteque, do proprietário Alberto Landgraf, também de Maringá, entre os 100 melhores do Brasil no ranking da Exame Casual, realizado pela primeira vez. A maringaense Manoella apareceu na 19ª posição do ranking. Os dois chefs figuram ainda no ranking do The Best Chef Awards.

Manoella Buffara nasceu e viveu em Maringá até os 17 anos. Depois de ser aprovada no vestibular de Jornalismo, decidiu trancar a faculdade e foi para os Estados Unidos, onde teve o primeiro contato com a cozinha, trabalhando, e se encantou pela gastronomia. “Depois que voltei, eu sempre quis entrar na cozinha de alguma maneira. Acabei fazendo hotelaria e depois fui fazer gastronomia. Desde então, sou envolvida nisso, há quase 20 anos”, comentou a chef.

Em 2021, o “Manu” foi classificado como um dos 50 melhores da América Latina. Foi o quarto ano consecutivo que o restaurante da maringaense apareceu na classificação, que é uma uma das mais importantes do mundo.

Com informações do GMC Online.

