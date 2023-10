Maringaense de 24 anos é executado a tiros na região

Um rapaz de 24 anos, foi executado com cinco tiros de revólver, em um homicídio registrado na noite desta quinta-feira (12). A Polícia Civil da cidade de Nova Esperança, já deu início as investigações para esclarecer um crime. Conforme informações do médico intervencionista do Samu, os disparos atingiram a vítima no abdômen, tórax e cabeça. A execução foi registrada na Avenida Capelinha, na Vila Regina.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados através do Samu. Ao chegar no local, a equipe se deparou com a vítima inconsciente. Na sequência os socorristas do Samu deram início aos procedimentos de reanimação, já que o rapaz estava em parada cardiorrespiratória. Ele foi entubado e antes mesmo de ser encaminhado para o Hospital, ele sofreu uma outra parada cardiorrespiratória e não resistiu vindo a óbito no local.

O rapaz foi identificado como Gabriel Muccio, morador de Maringá. A princípio ele estava em um bar e teria se envolvido em uma briga. Após deixar o local, foi perseguido e assassinado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Com informações: Corujão Notícias

