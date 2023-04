Maringá vence o Flamengo por 2 a 0 em partida no Willie Davids

Da Redação

A partida entre Maringá FC e Flamengo, válida pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil 2023, foi histórica. O clima no Estádio Regional Willie Davids era de festa desde o início da tarde desta quinta-feira, 13, quando as torcidas começaram a chegar ao palco do duelo entre o time maringaense e a equipe carioca.

O jogo

O rubro-negro começou dominando a partida, mas ainda no primeiro tempo o Dogão centralizou as jogadas e fez um jogo mais confortável que o gigante Flamengo.

Aos 38 do primeiro tempo o Maringá abriu o placar, com uma jogada confusa envolvendo o volante Bianqui, do Dogão, e o zagueiro David Luiz, do Mengão, que acabou tocando na bola e marcando contra o próprio time. VEJA O GOL:

O Maringá FC segurou o placar até o fim do primeiro tempo. Ao voltar ao campo para a segunda etapa da partida, a equipe maringaense ampliou o placar com um golaço de Serginho. Maringá 2, Flamengo 0. Neste momento, o Willie Davids, palco de tantos jogos importante para as equipes paranaenses, foi à loucura.



Na segunda metade do tempo final, o astro do Flamengo, Gabigol, pediu para ser substituído. Ao sair do campo, foi vaiado pelas duas torcidas.

Com a recém-saída do técnico Vítor Pereira, o Flamengo pareceu não encontrar, taticamente, seu melhor futebol. A equipe comandada pelo interino Mário Jorge foi suprimida pelo time de Jorge Castilho. Nem mesmo a genialidade do meio-campista Everton Ribeiro, ou o faro de gol do atacante Pedro, jogadores que estiveram na Copa do Mundo do Catar, foram suficientes para mudar o placar.

Marinho, que já foi eleito o melhor jogador da América, entrou no fim do segundo tempo, mas sua atuação não foi suficiente para alterar o placar.

E agora?

Com o resultado inédito e histórico de 2 a 0 nas mãos – e pés -, o Maringá FC agora se planeja para ir até o Rio de Janeiro, no monumental Maracanã, casa do Flamengo, e precisa de apenas um empate para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Já o time carioca, que nos próximos dias deve anunciar um novo treinador, precisará fazer 3 gols de diferença em casa para seguir em frente no campeonato.

