Da Redação

Maringá vacina crianças de 6 anos contra Covid nesta quinta

A Prefeitura de Maringá divulgou em comunicado que, a partir desta quinta-feira (27), a vacinação contra a covid-19 de crianças será ampliada para o público de 6 a 11 anos de idade sem comorbidades.

De acordo com a administração municipal, a cidade é a mais avançada na vacinação de crianças do Paraná, quando comparada a cidades de grande porte.

Segundo a prefeitura, enquanto Maringá vacina crianças de 6 anos, Curitiba está na faixa etária de 9 anos. Cascavel vai vacinar 11 anos, Ponta Grossa 10 anos e Londrina 8 anos.

“Avançamos com a vacinação de Maringá, sempre alcançando índices positivos, acima da média do Estado. Parabéns a toda equipe da saúde pela dedicação e esforço”, diz Ulisses Maia. São 4.789 crianças vacinadas em Maringá até terça-feira (25).

Locais de vacinação





Em Maringá, a aplicação das doses para crianças de 6 a 11 anos com e sem comorbidades (exceto imunossuprimidas) ocorre nos Centros de Educação Infantil (CMEIs) Ângela Rossi Rizzo e Maria Luiza Sandri Meneguetti, e nas Escolas Municipais Renato Bernardi e Helenton Borba Cortes, das 9h às 16h.

De acordo com a prefeitura, crianças imunossuprimidas e com 5 anos serão vacinadas com Pfizer. Portanto, deverão aguardar a chegada de um novo lote de vacinas.

Informações da RICMAIS