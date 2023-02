Maringá terá voo para o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista

Da Redação

a empresa anunciou que retomará, a partir de 26 de março, os voos diretos entre Maringá e o Aeroporto de Congonhas

Em um encontro nesta quarta-feira (15) entre o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da GOL Linhas Aéreas, Celso Ferrer, a empresa anunciou que retomará, a partir de 26 de março, os voos diretos entre Maringá e o Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo.

Os clientes continuam com a opção de voos diretos para Guarulhos, na região metropolitana, mantendo o foco na conexão de Maringá à rede de voos nacionais e internacionais, mas passam a ter mais opções de horários e de desembarque diretamente na região central da capital paulista.

Para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a oferta de uma nova conexão entre os dois estados a partir de Maringá reforça o potencial do Paraná como uma grande central logística da América do Sul e expande o potencial econômico da região Noroeste do Estado.

“É uma rota importante para o desenvolvimento do Estado, em especial para Maringá e toda a região, que poderão atrair novos investimentos, já que essa ligação com São Paulo acaba motivando muitas empresas e indústrias a virem para o Paraná, além do aumento do potencial do turismo regional”, afirmou o governador.

“Tivemos a oportunidade de conversar com o presidente da GOL sobre o nosso projeto de ampliação das rotas aéreas no Paraná. Além da rota Maringá a São Paulo que se inicia em março, falamos sobre novos voos para os aeroportos de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu, que estão ampliando as suas operações", completou.

ITINERÁRIO

Os voos para Congonhas a partir de Maringá serão diários, com exceção dos sábados, e operados em aeronaves Boeing, modelo 737, para até 186 passageiros. As saídas de Maringá com destino à São Paulo acontecerão às 15h10, com chegada ao Aeroporto de Congonhas às 16h30. Já os retornos de Congonhas para Maringá acontecem às 13h05, com previsão de chegada às 14h25.

Segundo o gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL, Bruno Balan, a operação vai garantir uma ligação maior entre a cidade e o restante do País, atendendo especialmente às necessidades do público corporativo.

“A cidade é muito importante economicamente para a sua região e oferecer a ela a conexão direta para o principal aeroporto da cidade de São Paulo é uma oportunidade de facilitar acesso a todos que viajam a negócios. O desenvolvimento regional passa pelas conexões da cidade com o Brasil e Congonhas é fundamental para estreitar essa relação”, afirmou.

PRESENÇAS – Participaram do encontro o diretor-presidente da Invet Paraná, Eduardo Bekin, e o secretário de Comunicação, Cleber Mata.

