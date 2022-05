Maringá terá volta da chuva e do frio; veja a previsão

Da Redação

O fim de semana será de tempo firme e temperaturas elevadas em Maringá, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Neste sábado, 28, os termômetros podem alcançar os 29ºC na cidade e, neste domingo a máxima deve chegar aos 30ºC. Mas a partir de segunda-feira, dia 30, o tempo muda em função do avanço de uma frente fria. Com isso, a chuva e o frio devem retornar ao município.

continua após publicidade .

Na segunda-feira, há previsão de grande volume de chuva em Maringá: acumulado de aproximadamente 52 milímetros, segundo o Simepar. Além disso, há previsão de queda nas temperaturas. Não será um frio intenso como o que foi registrado na semana passada, mas deve esfriar. A mínima prevista é de 18ºC e a máxima não passa dos 23ºC na segunda-feira.

A instabilidade predomina ao longo de toda a semana e a temperatura não deve passar dos 23ºC em Maringá. Na terça-feira, 31, o acumulado de chuva previsto é de mais de 13 milímetros e as temperaturas variam entre 18ºC e 22ºC. Na quarta-feira, 1º de junho, deve chover 18 milímetros e na quinta-feira cerca de 5 milímetros.

continua após publicidade .

Conforme previsão do Simepar, o tempo só voltará a ficar estável na cidade na próxima sexta-feira, dia 3. No entanto, a chuva deve retornar na outra semana e Maringá pode registrar temperatura mínima de 7ºC no dia 10 de junho.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias em Maringá, segundo o Simepar:

fonte: Simepar

continua após publicidade .

Com informações: GMC Online