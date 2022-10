Maringá terá show gratuito do grupo Raça Negra no Ano Novo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O show da virada, que será gratuito, acontecerá na Praça da Catedral, no dia 31 de dezembro

A Prefeitura de Maringá anunciou neste domingo, 9, o show do grupo de pagode Raça Negra como atração principal da festa de Réveillon.

continua após publicidade .

O show da virada, que será gratuito, acontecerá na Praça da Catedral, no dia 31 de dezembro, e faz parte das comemorações da Maringá Encantada.

O anuncio do show do grupo Raça Negra foi feito por meio de uma rede social. Durante a virada do ano, haverá um espetáculo de queima de fogos de artifício. Ao longo deste ano, outros artistas de renome nacional e internacional de apresentaram gratuitamente em Maringá, sendo eles Erasmo Carlos, Luan Santana, Gal Costa e a banda Sepultura.

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News