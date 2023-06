Maringá terá casamento comunitário; saiba como participar

O casamento comunitário será o encerramento das ações do programa Justiça no Bairro

Casais de Maringá e região poderão realizar o sonho da união com o casamento comunitário em 19 de agosto. A iniciativa, que conta com apoio da Prefeitura de Maringá, faz parte das ações do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, realizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e Sesc-PR. Casais de toda região, incluindo pessoas estrangeiras, podem se inscrever até 2 de agosto.

O prefeito Ulisses Maia destaca que o casamento comunitário representa a concretização de sonhos. “Vamos preparar uma celebração linda, assim como nos anos anteriores, para celebrarmos juntos a união dos casais e o amor.” No ano passado, a cerimônia reuniu 516 casais em uma celebração emocionante.

As inscrições do Casamento Comunitário podem ser feitas nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou diretamente no 1º Ofício de Registro Civil (Rua Padre Germano José Mayer, nº 565, Zona 2) ou 2º Ofício de Registro Civil (Avenida Prudente de Moraes, 228, Zona 7).

Para a inscrição é necessária a apresentação da carteira de identidade original, CPF, certidão de nascimento ou casamento com averbação do divórcio (atualizada de 90 dias), comprovante de renda (contracheque ou carteira de trabalho - até um salário mínimo e meio por pessoa) e comprovante de endereço.

Pessoas estrangeiras também poderão participar do casamento coletivo civil. Para a inscrição de estrangeiros, é necessário apresentar passaporte com visto válido, certidão de nascimento, declaração de solteiros e de residência expedida por órgão oficial. Todos os documentos devem estar traduzidos por tradutor oficial e registrados no cartório de registro de títulos e documentos.

Justiça no Bairro

O casamento comunitário será o encerramento das ações do programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. Durante a semana da cerimônia, haverá diversos serviços gratuitos para a comunidade, incluindo emissão de documentos.

Entre os dias 14 e 19, será realizada emissão de primeira e segunda via do RG. Nos dias 18 e 19, também haverá atendimentos jurídicos de conciliação na área de divórcio, pensão alimentícia, retificação de nome, perícias, tutela e curatela. A ação será no 2º piso do Terminal Urbano.

Os atendimentos devem ser previamente agendados, a partir de 10 de julho, na Secretaria de Assistência Social, Políticas Sobre Drogas e Pessoa Idosa, por meio dos telefones (44) 3221-6410, (44) 3221-6432 ou (44) 3221-6400. O horário de atendimento para agendamento é das 8h às 17h30, de segunda a sexta-feira.

