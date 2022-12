Maringá terá carnaval de rua em 2023, diz secretário

Da Redação

A festa popular vai acontecer na Vila Olímpica no dia 18 de fevereiro.

Maringá terá carnaval de rua em 2023. É o que confirmou o secretário de Cultura de Maringá, Victor Simião, em entrevista à CBN Maringá na tarde desta quarta-feira (21). A festa popular vai acontecer na Vila Olímpica no dia 18 de fevereiro. Segundo o secretário, a Vila Olímpica é um local de lazer e o espaço publico precisa ser ocupado pelas pessoas.

“Em anos anteriores foram feitos carnavais na Vila Olímpica e de modo geral funcionou. Entendemos que carnaval de rua é uma festa popular e uma festa do povo para o povo”, disse.

O secretário fez ainda um balanço das ações desenvolvidas neste ano e falou sobre os projetos na área cultural para 2023. “2022 foi um ano excelente para as Politicas Públicas de Cultura em Maringá. Um dos nossos destaques foi a retomada das ações 100% presenciais. O primeiro grande evento que retomamos foi a Virada Cultural com quase 40 mil pessoas nos dois dias na Praça do antigo aeroporto, além do show da banda Sepultura, Gal Costa e dez bandas locais”, destacou.

Show do Raça Negra na virada do ano

Simião também explicou por que o show do Raça Negra, na virada do ano, custou R$ 550 mil. Segundo o secretário, a cotação de shows sobe neste período do ano. Além disso, o Raça Negra tem três modelos de shows e a Prefeitura contratou o modelo completo, conforme o secretário.

Com informações: GMC Online / CBN Maringá

