Maringá tem bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal

Com produtos doados pela Receita Federal, bazar do OSM começa nessa segunda em Maringá.

Começa nesta segunda-feira, dia 4, o Bazar do Observatório Social de Maringá (OSM), com produtos doados pela Receita Federal. As vendas serão abertas ao público a partir das 14h e seguem até às 20h no Shopping Cidade, localizado na Avenida Tuiuti, 710.

O bazar continuará até sexta-feira, dia 8 de dezembro. Estarão à venda diversos produtos, incluindo eletrônicos, perfumes, brinquedos, jaquetas, produtos médicos e demais itens provenientes de apreensões da Receita Federal.

No local, não será necessário agendar horário, mas o número de pessoas no interior da loja será limitado. Apenas pessoas físicas com CPF poderão realizar compras no bazar. Os pagamentos poderão ser efetuados com dinheiro, Pix ou cartão de débito, ou crédito.

- SERVIÇO

Bazar do Observatório Social de Maringá Local: Avenida Tuiuti, 710 – Shopping Cidade Datas: 4, 5, 6, 7 e 8 de dezembro Horário: 14h às 20h

