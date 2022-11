Maringá tem 6 homicídios na semana: rapaz de 19 anos é morto a pedrada

Da Redação

Alessandro de OIiveira, 19 anos, foi a sexta vítima de homicídio em Maringá durante a semana

Um rapaz de 19 anos foi assassinado dentro de uma casa conhecida como ponto de usuários de drogas, na Vila Vardelina, em Maringá. É o sexto homicídio registrado na cidade em apenas uma semana. A vítima foi morta com golpes na cabeça, provavelmente com uma pedra.

A vítima, Alessandro Vinicius de Oliveira, de 19 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (05). O crime teria ocorrido durante a madrugada, na casa, que fica na rua Caqui. Conforme a Polícia Militar, vizinhos teriam escutado gritos no interior da residência durante a noite, mas não chamaram a polícia.

O corpo do rapaz foi encontrado pela manhã, quando um morador da vizinhança acionou a PM. A equipe do Samu esteve no local, constatou o óbito e em seguida a área foi isolada pela polícia até que fossem realizadas as perícias pelo Instituto de Criminalística. O corpo foi levado para o IML de Maringá.

