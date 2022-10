Maringá registra tempestade de poeira com ventos de 90 km/h

Da Redação

Uma tempestade de poeira atingiu Maringá, no norte do Paraná, e fez o céu escurecer no final da manhã deste sábado (29). Moradores registraram o fenômeno.

Segundo o Climatempo, a tempestade começou por volta de 11h30 e avançou rapidamente sobre a cidade. O vento forte deixou os moradores apreensivos.

Conforme o monitoramento meteorológico do aeroporto de Maringá, as rajadas de ventos chegaram a 92,6km/h.

Segundo o Climatempo, a formação da tempestade de poeira é consequência de um fenômeno chamado de frente de rajada e consiste na combinação da poeira acumulada ao longo de semanas de estiagem com os fortes ventos que ocorreram antes das chuvas.

CHUVA CAUSOU ESTRAGOS NO VALE DO IVAÍ

Em Mauá da Serra, a força do vento destelhou casas, causou danos a estrutura de empresas agrícolas, posto de combustível e até ao monumento 'Capital do Milho' foi danificado.

Em Faxinal, a chuva prejudicou a plantação de tomate em uma propriedade rural. O vento forte destruiu as estufas e causou danos.

Em Ivaiporã, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram mobilizadas na tarde deste sábado (29), para prestar atendimento a diversas pessoas que foram afetadas pelo temporal que atingiu a cidade. Até o momento, não há informação de feridos. Foram registrados casos de destelhamentos em casas no centro da cidade, e em vários bairros.

Após o vendaval, que durou aproximadamente 30 minutos, mais da metade da cidade ficou sem energia elétrica, já que em vários pontos a rede elétrica foi arrebentada pelas árvores que caíram.

