Maringá registra mais 2 óbitos e 65 novos casos de coronavírus - TNOnline

O boletim que acompanha a evolução da covid-19 em Maringá indica que a cidade registrou duas mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas. O documento foi divulgado na tarde deste domingo, 6, pela Secretaria de Saúde do município.

As mortes se tratam de um homem, de 62 anos, sintomático e com comorbidade. Segundo a prefeitura, ele faleceu neste sábado, 5. A outra vítima da doença é uma mulher, de 75 anos, sintomática e com comorbidade. Também faleceu neste sábado.

No mesmo período, foram confirmados 65 novos casos de coronavírus, chegando ao total de 16.832 confirmações desde o início da pandemia. Foram positivados 37 mulheres, 26 homens e duas crianças entre este sábado e este domingo.

Do total de pacientes que testaram positivo para a doença, 150 estão internados (52 em leitos de UTI e 98 em enfermaria). Outras 3.124 pessoas cumprem o isolamento social recomendado.

O total de recuperados chegou a 13.337. O número de mortes agora é 221.

Os casos suspeitos são 12.692, todos em acompanhamento. Desses, 34 pacientes estão internados, a maioria em leitos de enfermaria.

A taxa geral de ocupação entre os leitos de UTI em hospitais privados de Maringá é de 77,66%. Entre os leitos do SUS exclusivos para tratamento da covid-19 esse índice é de 67,15%.

Com esses números, Maringá segue com matriz de risco alto, em “bandeira laranja”