Maringá registra 324 novos casos e dois óbitos por covid-19

Da Redação

Maringá confirmou 324 novos casos positivos de covid-19 e 2 óbitos por complicações da doença no boletim desta quinta-feira (5). As vítimas são: um homem, de 58 anos, que tinha comorbidade e morreu no dia 28 de abril; e uma mulher, de 85 anos, que também tinha comorbidade e morreu no dia 29.

O boletim, que acompanha a evolução do coronavírus na cidade, foi divulgado às 18h35 pela Secretaria Municipal de Saúde, com dados coletados até às 23h59 desta quarta-feira (4).

De acordo com o documento, o município soma 123.825 casos positivos de covid-19 desde o início da pandemia. Desses, 120.584 já estão recuperados, 1.503 são casos ativos (pacientes em isolamento domiciliar ou internados) e 1.738 morreram por complicações da doença.

Ocupação hospitalar

No SUS, a taxa de ocupação hospitalar geral nos leitos de UTI adulto em Maringá está em 80,87%, segundo o boletim atualizado. Nos leitos de enfermaria o índice está em 68,52%.

Ainda de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Maringá permanece em bandeira amarela, o que significa risco moderado em relação à covid-19.

Com informações, GMC Online