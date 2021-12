Da Redação

Maringá registra 23 novos casos e um óbito de Covid-19

Maringá registrou 23 novos casos positivos de Covid-19 e um óbito por complicações da doença no boletim desta sexta-feira (17). A vítima é um homem, de 39 anos, que não tinha comorbidade e faleceu no dia 13/12/2021.

continua após publicidade .

Desde o início da pandemia, Maringá soma 67.912 casos positivos de coronavírus. Desses, 66.154 já estão recuperados, 148 são casos ativos (pacientes em isolamento domiciliar ou internados) e 1.610 morreram por complicações da doença.

Maringá permanece em bandeira verde, o que significa risco baixo em relação à covid-19.

continua após publicidade .

Com informações, GMC