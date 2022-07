Maringá registra 175 novos casos e um óbito por covid-19 nesta terça

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Maringá permanece em bandeira amarela

Maringá confirmou 175 novos casos positivos de covid-19 e um óbito por complicações da doença no boletim desta terça-feira (5). A vítima é um homem, de 67 anos, com comorbidades, que confirmou positivo para covid em 18 de janeiro de 2022, foi internado em 20 de janeiro e morreu no dia 30 de janeiro em Capão Bonito (SP).

continua após publicidade .

O boletim, que acompanha a evolução da covid-19 na cidade, foi divulgado às 16h57 pela Secretaria Municipal de Saúde, com dados coletados até às 23h59 desta segunda-feira.

Desde o início da pandemia, o município soma 139.067 casos positivos de covid-19. Desses, 135.921 já estão recuperados, 1.367 são casos ativos (pacientes em isolamento domiciliar ou internados) e 1.779 morreram por complicações da doença.

continua após publicidade .

Ocupação hospitalar

No SUS, a taxa de ocupação hospitalar geral nos leitos de UTI adulto em Maringá está em 95,24% segundo o boletim atualizado. Nos leitos de enfermaria o índice está em 66,18%. .

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Maringá permanece em bandeira amarela, o que significa risco moderado em relação à covid-19.

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News