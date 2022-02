Da Redação

Maringá registra 1.442 novos casos e quatro óbitos de Covid

Maringá registrou 1.442 novos casos positivos de covid-19 e quatro óbitos por complicações da doença no boletim desta sexta-feira (4). O documento, que acompanha a evolução do coronavírus na cidade, foi divulgado às 17h42 desta sexta pela Secretaria Municipal de Saúde, com dados coletados até às 23h59 desta quinta-feira, 3.

Veja o perfil das quatro vítimas:

Mulher, 55 anos, com comorbidade. Faleceu em 05/01/2022;

Homem, 98 anos, com comorbidade. Faleceu em 27/01/2022;

Homem, 66 anos, com comorbidade. Faleceu em 31/01/2022;

Homem, 80 anos, com comorbidade. Faleceu em 03/02/2022.

Dos 1.442 novos positivados, 553 são homens, 674 são mulheres e 215 são crianças.

O boletim mostra que Maringá soma 92.962 casos positivos de coronavírus desde o início da pandemia. Desses, 73.115 já estão recuperados, 18.203 são casos ativos (pacientes em isolamento domiciliar ou internados) e 1.644 morreram por complicações da doença.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Maringá permanece em bandeira amarela, o que significa risco moderado em relação à covid-19.

Ocupação hospitalar

A taxa de ocupação hospitalar geral nos leitos de UTI adulto em unidades privadas de Maringá está em 68,29%, segundo o boletim atualizado. No SUS, a taxa de ocupação nos leitos de UTI está em 81,67%. Já nos leitos de UTI adulto exclusivos para covid-19 no SUS a taxa está em 100% e nos leitos de enfermaria também está em 100%.

Com informações, GMC Online