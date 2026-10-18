Maringá recebe relíquia de São Carlo Acutis nesta segunda-feira

Na próxima segunda-feira (19), a cidade de Maringá recebe a visitação pública de uma relíquia de primeiro grau de São Carlo Acutis, jovem canonizado pela Igreja Católica e mundialmente conhecido como o "padroeiro da internet". O acervo sagrado, que consiste em dois fios de cabelo do santo italiano, estará disponível para veneração dos fiéis e de toda a comunidade escolar no Colégio Regina Mundi, com horário de visitação contínuo das 8h30 às 16h.

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Antes de chegar a Maringá, o itinerário da relíquia pelo Norte do Paraná passou por Mandaguaçu. No município vizinho, a programação religiosa teve início na última quinta-feira (15) com a exibição do filme "O Céu Não Pode Esperar", no Centro Catequético Papa Francisco, na Paróquia São Sebastião. Na sexta-feira (16), os moradores de Mandaguaçu também puderam participar de um momento de veneração pública no Colégio São Francisco de Assis.

A comoção em torno de Carlo Acutis deve-se à sua história única dentro do catolicismo. Nascido em Londres, em 1991, mas criado em Milão, na Itália, ele unia o gosto comum aos jovens de sua idade, como videogames e computação, a uma intensa vivência da fé cristã. Durante a adolescência, utilizou seus conhecimentos em engenharia da computação para criar um site dedicado a catalogar milagres eucarísticos e aparições marianas pelo mundo. Marcado pela caridade e pela doação de roupas e alimentos aos mais necessitados, o jovem faleceu em outubro de 2006, vítima de leucemia, atraindo uma multidão ao seu funeral.

O reconhecimento de sua santidade pelo Vaticano está atrelado a dois milagres, sendo o primeiro deles registrado no Brasil. Em 2013, na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, um menino de três anos foi curado de uma doença congênita no pâncreas, sem explicação científica, após tocar uma relíquia do jovem italiano, fato que levou à sua beatificação. O segundo milagre, responsável por sua canonização, ocorreu em 2022, na Itália. Uma jovem costarriquenha de 21 anos se recuperou de forma imediata de um grave traumatismo craniano sofrido em um acidente de bicicleta no mesmo dia em que sua mãe foi ao túmulo de Carlo, em Assis, pedir por sua vida.