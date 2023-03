Maringá recebe a 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Da Redação

Organização da Confederação Brasileira de Voleibol

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia está de volta ao Paraná. A primeira etapa da competição organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) começou nesta quarta-feira (08), na cidade de Maringá, no Noroeste, marcando o retorno do torneio às quadras do Estado após sete anos. O tradicional evento está de cara nova e pronto para receber os melhores atletas da modalidade em todo o País.

Criado em 1991, o circuito teve grande importância na popularização e no desenvolvimento do esporte em diferentes regiões. Após quase uma década, o Governo do Paraná e a CBV acreditam que é o momento de retomar a parceria de tanto sucesso.

O presidente da Federação Paranaense de Vôlei (FPV), Jandrey Vicentin, afirma que Maringá é um dos principais polos de desenvolvimento do vôlei de praia no Brasil. “O Paraná também tem um excelente Circuito do sub-15 ao Master. O retorno do evento depois de sete anos é um prêmio ao trabalho que já deu medalhas olímpicas e tantos títulos mundiais ao Brasil”, lembra.

A história vitoriosa do Paraná no circuito nacional está ligada principalmente ao nome do curitibano Emanuel Rego, maior campeão de todos os tempos com oito medalhas de ouro. No feminino, Ágatha Bednarczuk já conquistou a primeira colocação em três oportunidades. Ambos são medalhistas olímpicos.

Segundo o diretor de Infraestrutura e Projetos da Secretaria estadual do Esporte, Clésio Prado, o evento é relevante não apenas por ser o maior da modalidade, mas também por atrair jovens e gerar entretenimento. “O plano de governo cria dentro da pasta do Esporte um departamento para captar grandes eventos – esse é o primeiro deles. Além do fomento, o circuito dá aos atletas oportunidade de evolução e aproxima as famílias de ídolos como atletas olímpicos e campeões mundiais”, afirma.

O secretário Helio Wirbiski diz que o apoio ao esporte, cultura e segurança traz benefícios à economia das cidades. “Indiretamente, somando treinadores e famílias, o evento contará com mais de 600 pessoas. O esporte é indutor do turismo. O Paraná vai receber mais de 30 eventos ao longo do ano, fortalecendo a economia de todo o Estado”, complementa.

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia terá a participação de atletas oriundos de programas de apoio e investimento da Secretaria do Esporte, como o Geração Olímpica e o Proesporte.





Regulamento

São 40 duplas masculinas e 40 femininas. Elas se enfrentaram na quarta-feira (08). Dezesseis se classificaram e se juntaram a outras oito vindas do ranking de entrada. As 24 duplas disputam o Torneio Principal, que tem início nesta quinta-feira (09). Na sexta-feira (10) começa outro torneio, o Top 12, do qual participam as 12 duplas melhores ranqueadas nacionalmente. Esse formato conta com a participação das Ágatha e Rebecca, que são destaques na modalidade.

