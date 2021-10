Da Redação

Maringá publica novo decreto com medidas de flexibilização

Diante dos números cada vez mais amenos da pandemia de coronavírus, a Prefeitura de Maringá manteve a filosofia de flexibilização das últimas medidas restritivas no decreto publicado hoje, 15 (http://www2.maringa.pr.gov.br/cdn-imprensa/decreto1862.pdf). Desta forma, a partir desta sexta-feira, e sem prazo de validade, o Município permitirá que atividades como missas, cultos, restaurantes e comércio em geral, aconteçam com a ocupação máxima de até 70% da capacidade do local.

Os eventos em espaços abertos poderão ser realizados com até 1000 pessoas, desde que mantido o distanciamento de 1,5 m2 entre os participantes. Os eventos em espaços fechados poderão ser realizados com até 500 pessoas, desde que obedecida a capacidade máxima de 50% do local. Os eventos esportivos poderão ser realizados com até 1000 pessoas, desde que seja observada a capacidade máxima de 20% do local. Os eventos poderão ter duração máxima de 8 horas.

A cidade comemorou recentemente a permissão de público nos teatros. Agora, a lotação máxima será de 70% da capacidade de cada local, observado o limite de 500 pessoas.

A Prefeitura também passa a autorizar o funcionamento de saunas, desde que observadas as seguintes normas de biossegurança: uma pessoa a cada 4 metros quadrados; distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas e higienização do local a cada uma hora.

Continuam em vigor os decretos anteriores do Município relacionados ao combate à pandemia, revogando-se apenas as disposições que contrariem o presente Decreto.