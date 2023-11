Maringá promove capacitação para servidores sobre saúde bucal; confira

Com diversos avanços na promoção da saúde bucal, a gestão municipal investe na capacitação dos servidores para garantia do atendimento de qualidade da comunidade. A Prefeitura de Maringá realizará nesta quarta-feira (22), capacitação sobre saúde bucal para servidores da Secretaria de Saúde. O objetivo é preparar os profissionais para a garantia do atendimento domiciliar e infantil de qualidade. A ação, que faz parte da Semana de Saúde Bucal, será no Auditório Hélio Moreira, às 08h00.

O secretário de Saúde, Clóvis Melo, afirma que a iniciativa atualiza os profissionais sobre protocolos adotados para atendimento odontológico. “Investir na capacitação e formação dos nossos servidores é garantir ainda mais qualidade aos serviços públicos”, diz. Ele lembra que o município é referência em tratamento odontológico inovador. Em 2019, a gestão municipal conquistou o 1° lugar na fase estadual do Prêmio Nacional de Saúde Bucal 2019 - categoria de municípios com mais de 100 mil até 500 mil habitantes.

Para ampliar a rede de atendimento, a Prefeitura de Maringá inaugurou no ano passado o moderno Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e aumentou em 30% o número de atendimentos. Apenas neste ano, foram realizados 17.388 procedimentos odontológicos no local. Para promover atendimento inclusivo, o município também iniciou atendimento hospitalar para portadores de necessidades especiais. A iniciativa atende pacientes que necessitam de atendimento odontológico em centro cirúrgico.

Em outubro deste ano, o município lançou projeto para agilizar a entrega de próteses dentárias e reduzir pela metade o tempo de espera. Serão investidos R$ 400 mil para produção de 1.700 próteses até o final do ano, o que reduzirá a fila de espera represada durante a pandemia, quando os procedimentos foram suspensos.

