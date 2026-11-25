Projeto prevê estrutura de 100 mil m² próxima ao aeroporto e capacidade energética de até 100 megawatts

O município de Maringá (PR) poderá receber um data center voltado à inteligência artificial, com investimento estimado em R$ 1,4 bilhão. O empreendimento está previsto para uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados, nas proximidades do Aeroporto Regional de Maringá, e tem potencial para gerar empregos qualificados e atrair empresas de tecnologia.

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A Prefeitura de Maringá apresenta nesta sexta-feira (27), durante o Maringá Day, os detalhes do chamamento público para selecionar um parceiro privado responsável pela implantação do projeto. O evento será realizado às 14h, no Auditório Hélio Moreira, no Paço Municipal.

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A proposta prevê uma parceria entre a iniciativa privada e o município, por meio da subsidiária Maringá Data e Tecnologia. O projeto integra a estratégia da administração municipal de diversificar a economia e ampliar a participação da cidade no setor de inovação e inteligência artificial.

Investimento de R$ 1,4 bilhão

Pelo modelo proposto, o investidor privado será o controlador do empreendimento e ficará responsável pelo principal aporte financeiro, estimado em US$ 250 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 1,4 bilhão.

A Maringá Data e Tecnologia deverá participar com investimento de até R$ 10 milhões, destinado ao desenvolvimento do projeto técnico.

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A iniciativa também busca preparar a economia local para as mudanças previstas com a reforma tributária e ampliar a presença de Maringá no mercado de tecnologia.

Como será o data center maringaense

O empreendimento está previsto para a Zona Especial de Desenvolvimento Econômico (ZEDE), em uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados, próxima ao Aeroporto Regional de Maringá.

A primeira etapa prevê capacidade energética de 10 megawatts (MW), com prazo de implantação de até 18 meses. A estrutura poderá ser ampliada gradualmente, chegando a 100 MW ao longo de dez anos, conforme a demanda e a viabilidade de cada fase.

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Segundo o secretário municipal de Fazenda, Carlos Augusto Ferreira, o projeto poderá contribuir para a geração de empregos qualificados e fortalecer o setor de tecnologia e inovação.

A expectativa é de oportunidades profissionais nas áreas de tecnologia, inteligência artificial, engenharia e gestão de dados, além do estímulo à formação de mão de obra especializada e à instalação de novas empresas do setor.

Os data centers são estruturas que concentram servidores e equipamentos responsáveis pelo armazenamento, processamento e gerenciamento de grandes volumes de dados. Na área de inteligência artificial, essas instalações são utilizadas no treinamento e na operação de sistemas avançados.

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Com informações do GMC Online, portal parceiro do TNOnline