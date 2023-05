Maringá: Parada LGBT é realizada neste domingo (21)

Da Redação

Participantes devem percorrer ruas centrais de Maringá

Neste domingo, Maringá, no norte do Paraná, realiza a 10ª edição da Parada LGBT. A concentração do evento, organizado pela Associação Maringaense LGBT (AMLGBT). está marcada para 12h, na Praça Renato Celidônio, ao lado do Paço Municipal.

Os participantes devem percorrer ruas centrais de Maringá em direção ao estacionamento Estádio Willie Davids, na Vila Olímpica. O encerramento está previsto para 18h.

Caravanas de várias cidades da região devem participar do evento, informou a organização nas redes sociais. A parada encerra a Semana Maringaense de Combate a LGBTFobia, que realizou atividades e palestras durante a semana.

