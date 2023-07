Maringá: motociclista é atropelado e condutor foge sem prestar socorro

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (28), em Maringá, deixou um motociclista em estado grave. O acidente ocorreu na rua Jandaia, cruzamento com a avenida Brasil, na Vila Christino.

Segundo informações obtidas no local, o condutor da motocicleta foi atingido em cheio por um veículo que invadiu a via preferencial. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado da moto. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e prestaram os primeiros socorros ao motociclista. O rapaz, que tem 24 anos, sofreu um traumatismo craniano e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

A Polícia Militar faz buscas na região para tentar localizar o motorista suspeito de ter causado o acidente.

