Maringá: mais de 60 presos terão direito à 'saidinha' no Dia das Mães

Da Redação

As conhecidas "saidinhas" possuem duração de sete dias

Em Maringá, no Noroeste do Paraná, 63 presos da Colônia Penal Industrial de Maringá (Cpim) terão direito à saída temporária em decorrência ao Dia das Mães. O benefício é concedido aos encarcerados que cumprem suas penas em regime semiaberto.

As conhecidas "saidinhas" possuem duração de sete dias e são concedidas até cinco vezes por ano às pessoas em reclusão. Com datas pré-definidas pelo sistema judiciário, aqueles que são favorecidos por essa medida podem escolher os dias das saídas.

Apenas réus primários a partir do cumprimento de 1/6 da pena, e os presos reincidentes com 1/4 da pena cumprida podem ter a saída liberada. É válido ressaltar que o benefício da saída temporária difere do indulto (perdão da pena).





Fonte: Informações GMC Online.

