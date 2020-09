Maringá ganha delegacia da Polícia Rodoviária Federal - TNOnline

Continua após publicidade

No último sábado, dia 1º de agosto, entrou em operação a nova Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Maringá/PR, que contará com três Unidades Operacionais, em Mandaguari, Alto Paraná e Campo Mourão.

A Instituição, que há dez anos passou a fazer o policiamento das rodovias federais das regiões norte e noroeste do Estado, com sede em Londrina, agora terá nova sede na cidade de Maringá. Antes, as unidades operacionais de Mandaguari e Alto Paraná, estavam vinculadas à delegacia em Londrina e a Unidade de Campo Mourão, vinculada à Delegacia de Cascavel.

A Delegacia em Londrina ficará responsável pelas Unidades Operacionais de Apucarana, Mauá da Serra, Ibiporã e Cornélio Procópio.

A nova Delegacia em Maringá fará a gestão operacional, logística, administrativa, de recursos humanos, correcional, de instrução/capacitação, comunicação, atendimento, representação institucional e execução de operações locais.

Tais serviços têm se mostrado como um importante fator para a definição da criação e da localização das delegacias da PRF em todo o país, na maior parte das situações, a congregação de todos os fatores define a necessidade ou não de sua instalação.

Nesse contexto, por estar em uma posição estratégica, atendendo a região noroeste do Estado, a Delegacia da PRF em Maringá terá, quando operacionalizada em sua integralidade, condições de subsidiar e implementar ainda mais as ações de policiamento e fiscalização, associada a vários outros fatores de vital importância para o trabalho institucional.

A região de Maringá possui uma economia forte com ampla representatividade de órgãos públicos estaduais e federais. Com isso, a escolha por Maringá, visou melhorar o atendimento aos usuários, com o fortalecimento institucional, que resultará em uma melhor execução de seus serviços, com a promoção da segurança nas rodovias federais e áreas de interesse da União.

A nova sede, que ainda passa pelos ajustes finais, funcionará no endereço na Av. Paranavaí, 2037, Parque Bandeirantes, e terá como chefe o Inspetor Luís Alberto Spaciari Machado. Sob sua gestão estarão, além da Delegacia, as unidades de Mandaguari, que realizará o policiamento de Presidente Castelo Branco, km até Cambira, pela BR 376, (Rodovia do Café) e de Jandaia do Sul a Bom Sucesso, pela BR 369.

De Alto Paraná, que realiza o policiamento de Nova Londrina a Castelo Branco, também pela Rodovia do Café.

De Campo Mourão realiza o policiamento nas rodovias federais, BR 158, do km 217 (município de Campo Mourão) ao km 294 (município de Roncador), BR 272 do km 366 ao km 437 (município de Goio-Êre), BR 487 do km 106 (município de Cruzeiro do Oeste) ao km 178 (município de Campo Mourão), BR 369 do km 357 ao 378 todo dentro do município de Campo Mourão.

Ao todo, serão 474 quilômetros de rodovias federais sob a jurisdição da nova sede em Maringá.

Desde o dia 01, sábado, até o dia 05, quarta-feira, os agentes da PRF sob o comando da Delegacia em Maringá, atenderam 12 acidentes, com sete pessoas feridas e uma pessoa morta. Foram fiscalizados 895 veículos, dois deles recuperados em função de serem roubados.

Ganha a PRF com melhores condições de cumprir sua missão institucional, ganha o servidor em poder estar mais próximo de sua sede administrativa, e acima de tudo, ganha a sociedade, esta destinatária e merecedora de todos os esforços institucionais.