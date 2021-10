Da Redação

Maringá faz mudança em sentido de rua no Jd. Leblon

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, fará mudança de sentido de rua resultando em sistema binário para melhoria do fluxo de veículos e maior segurança das pessoas nas imediações da Zona 28, mais precisamente no Jardim Leblon.

A medida, que passa a valer em 8 de novembro, atenderá solicitação da comunidade local, que fez abaixo-assinado e encaminhou a demanda à administração municipal.

Os motoristas, portanto, deverão ficar atentos com a mudança no trânsito na Rua Pioneiro Hettore Giacopini, que passará a ser mão única, com sentido à Avenida Gastão Vidigal, uma vez que a Rua Pioneiro Romeu Pardini já é mão única sentido à Rua Professor João José Leandro.

A mudança resultará, deste modo, em sistema binário entre as duas vias. Medida comemorada pelo morador Alan Froes, propagandista que mora há 14 anos no Jardim Leblon e disse ter observado um aumento de moradores em toda a região.

Após constantes melhorias de infraestrutura da atual administração municipal nas imediações da Avenida Gastão Vidigal, que hoje conta com ciclovia e pista de caminhada, comércios, empresas e empreendimentos imobiliários foram atraídos para a região.

“O fluxo de veículos é muito intenso aqui em nosso bairro, principalmente no horário de pico. Essa medida vai ajudar muito a prevenir acidentes de trânsito e proporcionará mais segurança, principalmente para as crianças e os jovens”, disse Froes.

MAIS ORGANIZADO - De acordo com o engenheiro civil Giordanno Pietro Altoé Marcantonio, da Gerência de Engenharia de Trânsito de Maringá, o fluxo de veículos ficará mais organizado com o sistema binário na Zona 28, favorecendo a entrada e saída para bairros e regiões centrais de Maringá.

Para evitar transtornos, Marcantonio explica que foi implantada sinalização no local informando a mudança de sentido de rua e a data da mudança. “Próximo do dia 8 de novembro, agentes de trânsito atuarão no local para auxiliar os motoristas com relação às mudanças de sentido das ruas”, diz.