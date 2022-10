Maringá Encantada terá pista de patinação no gelo; veja a programação

Da Redação

Além das atrações já conhecidas do público, o Natal deste ano terá novidades, como a pista de patinação no gelo

A Maringá Encantada 2022 começa no dia 18 de novembro, com a chegada do Papai Noel e show de Lucas Lucco, às 21h, na praça da Catedral. Além das atrações já conhecidas do público, o Natal deste ano terá novidades, como a pista de patinação no gelo.

Segundo o secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Marcos Cordiolli, a pista de patinação será na alameda que segue em direção à Vila Olímpica ao lado do Mercadão Municipal. “Será uma novidade muito interessante, principalmente por Maringá ser uma cidade tropical”, destaca o secretário. Neste mês, a Prefeitura de Maringá revogou a licitação que estava aberta para contratação de três espetáculos de queima de fogos no período da Maringá Encantada.

A licitação para a Vila do Papai Noel também foi revogada. “Achamos melhor mudar este ano, com atrações integradas para todas as idades. E vamos investir os recursos da Vila do Papai Noel e da queima de fogos nessas novas atrações”, explica o secretário, acrescentando que entre as novidades está um palco para uma cantada de Natal no Paço Municipal.

O Natal deste ano terá o Eixo Natalino, que vai da Praça Deputado Renato Celidônio até a Praça de Todos os Santos, com diversos itens de decoração.

Já a iluminação terá 200 quilômetros de cordões de LED em 2,9 mil árvores por toda a cidade, nas avenidas e em 25 praças.

A estimativa é de que duas milhões de pessoas participem da Maringá Encantada neste ano, superando o número registrado em 2019, de 1,5 milhão de pessoas. “Este será o maior evento de Natal da história de Maringá. Teremos muitas outras atrações em comparação com anos anteriores, o que deve atrair mais pessoas”, completa Cordiolli. Confira as demais atrações:

Túnel de Luz

Uma das atrações mais visitas pelo público, o túnel de luz terá uma nova versão neste ano, conforme explica o secretário.

“Este ano vamos ter dois tuneis de luz. A ideia é que as pessoas sairão de um e encontrarão outro. Entre eles, uma árvore de Natal, perfeitamente enquadrada com a Catedral, simbolizando a saída do ano 2022 e entrando em 2023”, diz.

Roda gigante, trenzinho e jardineira

Outra novidade que estará de volta é a roda gigante, que ficará na Praça Renato Celidônio e terá 30 metros de altura. A atração, de acordo com o secretário, não será gratuita, mas serão praticados preços populares com atividades de contrapartida social. Os já conhecidos passeios de trenzinho e a jardineira terão início no dia 18 de novembro, na abertura da Maringá Encantada.

Parque Alfredo Werner Nyffeler

O Projeto Ceia Encantada realizará seis espetáculos nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de dezembro, sempre às 20 horas. O secretário destaca que o espetáculo terá um roteiro exclusivo desenvolvido especialmente para a cidade e contará com encenação artística de atores e bailarinos, apresentação musical, com projeção de qualidade de imagens em cortinas d´água com apoio de telão de LED. “O palco será ambientado a margem do lago, criando um efeito visual de grampe impacto. A infraestrutura de atendimento ao público ainda está em análise técnica, mas cada um dos shows poderá receber entre 13 e 15 mil expectadores”, diz.

Parque do Japão

Duas novidades para este ano aguardarão os visitantes no Parque do Japão. “Um núcleo de decoração em fibra de vidro constituindo em ações diurnas. Esta ação é protótipo para expansão de decoração natalina diurna para a cidade no próximo ano. A segunda novidade será a combinação de decorações que articulam as tradições ocidentais e nipônicas para as festas passagem de ano”, conta Cordiolli.

Atrações nas ruas

Uma banda de jazz vai circular pelo comércio de Maringá. O secretário explica que será uma atração formada por artistas com figurinos de Papai Noel, que realizarão apresentações em percursos pelas áreas de comércio da cidade. Serão ao todo 10 apresentações – os locais e datas serão divulgados em breve. “Será um dos vários eventos organizados pela Secretaria de Cultura, que prepara eventos culturais para diversos pontos da cidade e um festival de corais”, acrescenta.

