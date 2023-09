Maringá Encantada: saiba como serão as decorações do Natal 2023

Maringá, no Noroeste do Paraná

Tradição no noroeste do Paraná, a "Maringá Encantada 2023" terá como tema a preservação da magia do Natal. Neste ano, as festividades terão início no dia 15 de novembro, enquanto o encerramento está previsto para 7 de janeiro de 2024. Ao todo, duas licitações já foram publicadas no Portal da Transparência do município para a contratação de empresas que farão a iluminação e decoração especial.

Uma das licitações já foi homologada no valor de R$ 3.272.000,00. Neste edital, a empresa vencedora ficará responsável pela iluminação de árvores em diversos pontos da cidade. Segundo a Prefeitura de Maringá, entre os serviços incluídos estão locação de cordões blindados de LED em diversas cores, locação de refletores de LED em diversas cores, locação de mangueiras Neon de LED em diversas cores, e prestação de serviços de instalação, manutenção e desinstalação de todos os materiais.

Os pontos que receberão as decorações de iluminação em árvores foram distintos entre vias especiais, vias padrão e praças padrão e praças especiais. Veja no final da matéria quais locais serão decorados neste ano.

A segunda licitação para a "Maringá Encantada 2023", está programada para ser aberta nesta quinta-feira (21), e tem como objeto a contratação de locação de decoração sustentável, feita com elementos de bambu. O valor máximo do edital é de R$ 2.477.546,48. O Observatório Social de Maringá (OSM), no entanto, solicitou a impugnação do processos. De acordo com a entidade, o pedido da impugnação do edital ocorre por “obscuridades graves no momento da realização da pesquisa de preços e possível lesão à ampla concorrência do Certame, aos Princípios da Isonomia e Transparência e também por violação ao dever legal de realizar pesquisa de preços consistentes, o que pode ocasionar em uma contratação ineficiente e não econômica ao Município”.

Em nota, a Prefeitura de Maringá disse que “a licitação para locação de decoração natalina atende todas as exigências legais. O município analisa os apontamentos feitos pelo Observatório Social e prestará todos os esclarecimentos necessários por meio de ofício, dentro do prazo legal. A resposta será publicada no Portal da Transparência”.

Entre os itens de decoração de bambu para a composição da Maringá Encantada, estão portais receptivos de bambu, caixa de presente grande de bambu, anjos de bambu, arranjos com bolas de natal de bambu, portais de acessos de bambu, chafariz feito de bambu, trio de árvores estilizadas de bambu, estrelas estilizadas de bambu, árvore estilo pinheiro de bambu e túnel feito de bambu. Para ver fotos ilustrativas das decorações, clique aqui.

Os locais que receberão as decorações são:

Praça da Catedral de Maringá;

Aeroporto Regional de Maringá;

Rodoviária de Maringá;

Rotatória de acesso de Iguatemi (Cruzamento da Av. João Pereira x Av. Colombo);

Rotatória de acesso de Floriano (Cruzamento da Av. Constâncio Pereira Dias x PR-317);

Rotatória de acesso de Sarandi (Trevo Rodoanel Maringá);

Rotatória de acesso de Astorga (Praça Jardineiro Altino Cardoso).

