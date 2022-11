′Maringá Encantada 2022′ começa nesta sexta com show do Lucas Lucco

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A programação também inclui espetáculos com a chegada do Papai Noel nos distritos

Agora é só se programar e acompanhar as diversas atrações da Maringá Encantada 2022. A campanha de Natal da Prefeitura começa nesta sexta-feira, 18, na Praça da Catedral, com show de Duda Bertelli às 19h, Coral do Colégio Adventista às 20h, chegada do Papai Noel às 20h30 e show do cantor sertanejo Lucas Lucco a partir das 21h.

continua após publicidade .

A programação também inclui espetáculos com a chegada do Papai Noel nos distritos, além de outros artistas e atrações como a roda gigante, pista de patinação no gelo, carrossel, Casa do Papai Noel, feira de produtos, barracas gastronômicas, entre outras (clique aqui e confira a programação completa).

“Estamos oferecendo uma grande e bonita festa com diversas atrações gratuitas para a população de Maringá e região. A nossa cidade é referência na realização de grandes eventos, que fomentam a economia e geram emprego e renda”, destaca o prefeito Ulisses Maia.

continua após publicidade .

As atrações são variadas e estão por toda a cidade. O Eixo Natalino vai da Praça Deputado Renato Celidônio até a Praça de Todos os Santos, além da bela decoração natalina iluminada com 200 quilômetros de cordões de LED em 2,9 mil árvores por toda a cidade, nas avenidas e em 25 praças.

Confira os espetáculos da chegada do Papai Noel:

• 18 de novembro, sexta-feira, às 19h, na Praça da Catedral, em Maringá;

• 19 de novembro, sábado, às 20h, na Praça Nossa Senhora da Aparecida, no distrito de Floriano;

continua após publicidade .

• 20 de novembro, às 20h, na Praça Luiz M. Carvalho, no distrito de Iguatemi.

Fomento à economia - A estimativa é que cerca de 2 milhões de pessoas participem das atrações da Maringá Encantada neste ano, superando o número registrado em 2019, de 1,5 milhão de pessoas. A estimativa é que a campanha de Natal deste ano movimente aproximadamente R$ 77 milhões em quase dois meses de atividades.

Clique aqui e confira a programação completa da Maringá Encantada 2022.

Siga o TNOnline no Google News