Maringá é referência nacional em água e tratamento de esgoto

Da Redação

Vista geral da ETA Maringá

Fazer chegar, diariamente, 61,3 milhões de litros de água aos 450 mil moradores de Maringá é um trabalho que exige uma grande estrutura, uma engenharia complexa e dedicação de 24 horas, todos os dias do ano, de mais de 300 profissionais de diversas áreas. Esse trabalho é garantido pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Para sair do Rio Pirapó, em um ponto de captação a 12 quilômetros do centro da Cidade Canção, até as milhares de residências, comércios, indústrias e outras instituições, a água da Sanepar segue um longo caminho formado por 2.629.278 metros de tubulação, uma estação de tratamento complexa, duas elevatórias de água bruta, 10 poços tubulares profundos, 18 elevatórias de água tratada e 23 reservatórios.

O gerenciamento desse sistema é feito pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que administra os níveis dos reservatórios de água tratada e o funcionamento regular de toda a malha de distribuição.

Além da estrutura de captação e armazenamento de água bruta, tratamento, reservação e distribuição de água tratada, a Sanepar mantém um rigoroso controle de qualidade. A cada mês, no sistema de abastecimento de Maringá são realizadas, cerca de 10 mil análises de água.

Esse sistema, que ganhou mais robustez graças aos investimentos realizados nos últimos anos, tem garantido à cidade o abastecimento de água com qualidade e regularidade mesmo em meio à maior crise hídrica do Paraná nos últimos 91 anos. Como complemento, a Sanepar mantém em operação 10 poços em Maringá e também nos distritos de Iguatemi, Floriano e São Domingos.

O sistema funciona de maneira ininterrupta e o volume tratado é de 83,2 milhões de litros por dia. A Estação de Tratamento de Água (ETA), na Avenida Pedro Taques, tem capacidade de tratar 1.400 l/s, utilizando o tratamento físico-quimico, dividido em 54 tanques em diversos processos.

Assim que a água bruta entra na estação, passa pelas fases de coagulação, floculação, separação sólido-líquido, filtração, desinfecção e fluoretação. Depois, a água tratada, está pronta para ser distribuída aos 23 reservatórios da Sanepar na cidade que garantem o armazenamento de 40,6 milhões de litros de água tratada.

Mas a água só chega às torneiras dos consumidores após um rigoroso controle de qualidade. As análises envolvem parâmetros físico-químicos, microbiológicos, orgânicos e metais e são feitas na captação, na saída das estações de tratamento e nas redes de distribuição. A periodicidade das análises varia de acordo com cada parâmetro definido pelo Ministério da Saúde e podem ser feitas a cada hora, durante 24 horas por dia, ou semanais, mensais ou trimestrais.

São monitorados também 620 pontos estratégicos da rede de distribuição a fim de assegurar a qualidade da água até a casa do consumidor.

99% NA COLETA DE ESGOTO

Além da água de qualidade em 100% da área urbana, Maringá tem um dos melhores índices de cobertura com coleta e tratamento de esgoto do Brasil: 99%. Ao todo são cerca de 2.000 quilômetros de rede coletora de esgoto que interligam 189.930 imóveis às três estações de tratamento de esgoto (ETEs): Mandacaru, Sul e Alvorada. Nessas estações, todo o material coletado é 100% tratado.

MUITO TRABALHO

Esses índices de qualidade e fornecimento de água e de tratamento de esgoto são garantidos por uma equipe multidisciplinar e investimento da Sanepar. Em Maringá, além da estrutura física, formada por prédios, equipamentos e veículos, a força de trabalho soma 320 profissionais das mais diferentes formações. Somente na operação das unidades ou manutenção de redes são 134 empregados.

São, ainda, 30 profissionais de manutenção eletromecânica e 16 no laboratório de análises que possui certificação nacional e reconhecimento do Inmetro. A equipe de engenheiros soma 20 profissionais, além de técnicos em edificações, ambientais, químicos, bioquímicos e mais uma gama de profissionais com formação em outras áreas e que integram a equipe dedicada exclusivamente a Maringá.

Os investimentos da Sanepar na cidade nos últimos sete anos somaram R$ 90 milhões em projetos de ampliação e melhoria nas redes dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. Para o período de 2022 a 2026, estão previstos cerca de R$ 213 milhões em novos investimentos.

NÚMEROS DA SANEPAR EM MARINGÁ

ÁGUA

- 2,62 mil quilômetros de rede de água

- Uma estação de tratamento de água

- 20 elevatórias (duas de água bruta e 18 de água tratada)

- 10 poços tubulares profundos em operação

- 23 reservatórios de água tratada

- 9.820 análises/mês para controle de qualidade

- 620 pontos de monitoramento na rede de distribuição

- 450 mil pessoas atendidas

- 61.343.170 litros de água consumidos por dia

ESGOTO

- 2 mil quilômetros de rede de esgoto

- três estações de tratamento + uma estação elevatória

- 876 análises/mês para controle de qualidade

- 49.074.536 litros de esgoto tratados por dia