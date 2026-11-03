Maringá cria cadastro oficial para ajuda comunitária e acelera recuperação pós-temporal

Uma grande mobilização para recuperar Maringá após o temporal reúne moradores, empresas e municípios da região, como Sarandi, além da Prefeitura. Para organizar a ajuda, um cadastro unificado de voluntários e empresas será disponibilizado pelo programa Pra Somar. A medida foi definida na manhã desta terça-feira, 3, durante a terceira reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), que também estabeleceu prioridades para o restabelecimento dos serviços essenciais e o atendimento à comunidade afetada. Link para se voluntariar: https://forms.gle/h9j2npzrfmD7edUi7.

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O cadastro permitirá que pessoas físicas informem suas habilidades e os serviços que podem oferecer, como trabalhos de construção civil e apoio operacional. Pessoas jurídicas poderão disponibilizar máquinas, caminhões, equipamentos e outros recursos. As ofertas serão encaminhadas às equipes responsáveis, conforme as necessidades identificadas em campo.

A orientação é que todas as ofertas de ajuda sejam registradas pelo formulário oficial do Pra Somar, cujo acesso é disponibilizado pelo link (https://forms.gle/h9j2npzrfmD7edUi7) e por QR Code, que será divulgado nos canais oficiais do município. A Prefeitura não está promovendo vaquinhas solidárias nem arrecadações financeiras. O cadastro é o canal para organizar a participação de voluntários e empresas e direcionar os recursos de maneira segura.

“É muito bonito ver a disposição das pessoas em ajudar neste momento. Estamos recebendo manifestações de solidariedade dos moradores, das empresas e também das cidades da região. Quero agradecer a todos que estão se mobilizando e oferecendo apoio a Maringá. Essa união é muito importante neste momento em que precisamos trabalhar juntos para recuperar a cidade”, afirma o prefeito Silvio Barros.

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Energia elétrica - O restabelecimento da energia elétrica continua entre as prioridades. A Copel iniciou esta terça-feira, 3, com seis equipes próprias, além de profissionais mobilizados de outras regiões do Paraná e reforço nas áreas de obras e manutenção.

A Prefeitura encaminhou à companhia uma relação de pontos prioritários, incluindo unidades de saúde e condomínios com moradores que enfrentam dificuldades de locomoção devido à falta de elevadores, principalmente pessoas idosas e com mobilidade reduzida. A associação de síndicos auxilia no levantamento dessas situações.

Trânsito e transporte coletivo - Mais de 363 chamados relacionados à queda de árvores foram registrados após o temporal. A prioridade é desobstruir as vias e restabelecer o funcionamento dos semáforos. Para reduzir os impactos no trânsito, sete geradores foram disponibilizados em três cruzamentos importantes.

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A remoção de árvores é realizada em conjunto pela Prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Copel. Nos locais próximos à rede elétrica, os trabalhos só começam após a confirmação de que a área está desenergizada e oferece condições seguras para a intervenção. Os voluntários cadastrados também poderão ser integrados às operações, sempre sob orientação das equipes responsáveis.

No transporte coletivo, foram identificados oito pontos de interferência relacionados à rede elétrica nos itinerários dos ônibus. As equipes acompanham as ocorrências para orientar as intervenções e liberar os trajetos.

Saúde e educação - Na saúde, as equipes trabalham para manter os atendimentos essenciais e acompanhar as unidades afetadas pela falta de energia elétrica. Apesar de seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) ainda estarem sem fornecimento de energia, todas as vacinas foram preservadas. A Secretaria de Saúde também acompanha o funcionamento dos equipamentos de refrigeração e mantém contato com a Copel para priorizar o restabelecimento da energia nas unidades.

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Na educação, quatro escolas municipais permanecem fechadas em razão dos impactos do temporal. Uma das cinco unidades inicialmente afetadas já retomou as atividades. As escolas que permanecem fechadas são: Odete Alcântara Rosa, Pioneira Mariana Viana Dias, Dorncelina Folador e Ruy Alvino. As demais unidades seguem sendo acompanhadas pelas equipes responsáveis, que avaliam as condições estruturais e o fornecimento de energia e água para orientar a continuidade das atividades e a retomada dos atendimentos onde houver suspensão.

Assistência e segurança - As equipes de Assistência Social e Defesa Civil seguem mobilizadas para identificar famílias afetadas e pessoas em situação de vulnerabilidade. O levantamento inclui moradores de edifícios que dependem de elevadores e podem enfrentar dificuldades para sair de casa ou receber atendimento.

Na segurança pública, a Polícia Militar ampliou o efetivo em Maringá, com a mobilização de policiais dos setores administrativos, demais profissionais e reforços do Comando Regional. Também está sendo organizado o apoio de unidades de outras cidades do Paraná. O planejamento prevê patrulhamento durante 24 horas, com atenção especial ao período noturno e à madrugada.

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A terceira reunião do Gabinete de Gestão Integrada reuniu representantes das secretarias municipais, secretários municipais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Copel e forças de segurança, além do prefeito de Sarandi, Carlos De Paula, e do deputado federal Ricardo Barros. As equipes seguem acompanhando os danos e as demandas identificadas em diferentes regiões da cidade, com previsão de chuva para quarta-feira, 4, o que torna ainda mais importante avançar nos trabalhos de recuperação nesta terça-feira.