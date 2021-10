Da Redação

Maringá confirma 44 novos casos e 1 óbito por Covid-19

Nesta quinta-feira (7), Maringá registrou 44 novos casos positivos de covid-19 e um óbito em decorrência da doença no boletim. A vítima é um homem de 53 anos, com comorbidade, que faleceu no dia 1 deste mês.

Dos 44 novos positivados, 13 são homens, 21 são mulheres e 10 são crianças.

Desde o início da pandemia, Maringá soma 65.160 casos positivos de coronavírus. Desses, 63.156 já estão recuperados, 449 são casos ativos (pacientes em isolamento domiciliar ou internados) e 1.555 morreram por complicações da doença.

Maringá permanece em bandeira verde (risco baixo) em relação à covid-19, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde.

Com informações do GMC.