Maringá confirma 142 novos casos de covid-19 em 4 dias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Não houve registro de óbitos por complicações da doença

Maringá registrou 142 novos casos positivos de covid-19 em quatro dias, conforme consta no boletim desta terça-feira (20). Não houve registro de óbitos por complicações da doença.

continua após publicidade .

O boletim, que inclui os dados registrados no fim de semana, nesta segunda-feira, dia 19, e nesta terça-feira, dia 20, foi divulgado às 18h08 pela Secretaria Municipal de Saúde. No sábado, dia 17, foram registrados 25 casos; no domingo, dia 18, foram 21, na segunda-feira, dia 19, foram 9 e nesta terça-feira foram 87 novos casos.

Desde o início da pandemia, Maringá soma 145.186 casos confirmados de covid-19. Desses, 142.878 já estão recuperados, 499 são casos ativos (pacientes em isolamento domiciliar ou internados) e 1.809 morreram por complicações da doença.

continua após publicidade .

Ocupação hospitalar

No SUS, a taxa de ocupação hospitalar geral nos leitos de UTI adulto em Maringá está em 88,57%, segundo o boletim atualizado. Nos leitos de enfermaria o índice está em 67, 08%.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Maringá permanece em bandeira amarela, o que significa risco moderado em relação à covid-19.

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News