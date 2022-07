Maringá começa vacinar crianças com 3 e 4 anos, na segunda (25)

Da Redação

Imunização será feita em 31 unidades de saúde, a partir das 8h. Confira os locais e horários.

A cidade de Maringá, no norte do Paraná, vai começar a vacinar crianças com 3 e 4 anos contra a Covid-19, na segunda-feira (25). A imunização será feita em 31 Unidades Básicas de Saúde (UBS), a partir das 8h. Confira mais abaixo os locais.

A prefeitura informou que as crianças serão vacinadas com a CoronaVac, que é o imunizante autorizado para este público pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para receber a aplicação da vacina, pais ou responsáveis precisam apresentar um documento pessoal com foto, CPF e carteira de vacinação da criança, comprovante de residência e termo de autorização assinado.

Veja a seguir os horários e locais de vacinação:

8h30 às 12h: UBS Vila Esperança e UBS Paris;

8h30 às 16h: UBS Floriano, UBS Paraíso, UBS Portal das Torres e UBS Vila Operária;

9h às 16h: UBS Universo, UBS Olímpico, UBS Aclimação, UBS Alvorada I, UBS Alvorada III, UBS Céu Azul, UBS Cidade Alta, UBS Grevíleas, UBS Império do Sol, UBS Industrial, UBS Internorte, UBS Morangueira, UBS Parigot de Souza, UBS São Silvestre, UBS Vila Vardelina, UBS Zona 6 e UBS Guaiapó-Requião;

9h às 12h e 13h30 às 16h: UBS Ney Braga;

9h às 17h: UBS Pinheiros, UBS Iguaçu, UBS Iguatemi, UBS Mandacaru e Policlínica Zona Sul;

9h às 18h: UBS Quebec;

11h às 16h: UBS Piatã.

