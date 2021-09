Da Redação

Maringá anuncia retorno da aula integral para crianças

Após avaliação apresentada na Prefeitura de Maringá pelo grupo de trabalho formado pela Comissão de Educação da Câmara, Secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde, Conselho Tutelar e Núcleo Regional de Educação nesta sexta-feira, 24, o prefeito Ulisses Maia anunciou o retorno da aula integral no sistema municipal de educação para crianças de 0 a 5 anos de idade a partir do dia 4 de outubro, uma segunda-feira.

A medida tem caráter social e educacional, visando solucionar problemas de pais e mães que precisam trabalhar o dia todo e para reforçar, ainda, metodologias de ensino recomendadas para esta faixa etária. O grupo de trabalho estudará na próxima semana uma data também para o retorno dos alunos do Ensino Fundamental a partir do 1º ano.

“O grupo de trabalho entendeu ser a melhor decisão, no sentido de proteger as crianças do nosso sistema municipal de ensino. Agora, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a decisão do retorno da aula integral será repassada para os diretores dos Cmei´s, que terão esta próxima semana para efetuarem a devida reestruturação”, comentou Ulisses Maia.

NENHUM SURTO -

Desde o retorno das aulas no sistema municipal de ensino, nenhum surto de covid-19 foi registrado nos ambientes escolares. Dados apurados entre 12 e 18 de setembro apontam taxa de positividade de covid-19 em 25,42% em Maringá, considerada baixa.

Além disso, a melhora no quadro de vagas de leitos em UTI´s colocou o município em Bandeira Verde, o que também favorece a normalização de atividades nos mais diferentes setores. Nos últimos 14 dias, houve redução de 7,97% da média móvel de positividade para covid-19 em Maringá.