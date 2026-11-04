Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
APÓS O TORNADO

Maringá ainda tem 34 mil unidades sem energia após tornado

Segundo boletim da Copel, 62% dos clientes afetados tiveram o fornecimento retomado até esta quarta-feira (4)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Maringá ainda tem 34 mil unidades sem energia após tornado
Autor O Simepar confirmou que Maringá foi atingida por um tornado de categoria F2 na escala Fujita, com ventos entre 180 km/h e 250 km/h - Foto: Breno Thomé Ortega/Copel

Trinta e quatro mil unidades consumidoras permaneciam sem energia em Maringá (PR) no início da tarde desta quarta-feira (4), segundo boletim divulgado pela Copel às 12h50. A companhia mobiliza mil profissionais para reconstruir a rede elétrica atingida pelo tornado de segunda-feira (2).

-LEIA MAIS: Após tornado em Maringá, Paraná entra em alerta máximo para novos temporais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Até a atualização, o fornecimento havia sido restabelecido para 54 mil clientes, o equivalente a 62% dos afetados. As equipes atuam na recuperação de estruturas destruídas ou danificadas durante o evento climático, registrado entre a madrugada e a manhã de segunda.

O levantamento da Copel identificou 275 postes quebrados. Desse total, 169 já haviam sido substituídos. Segundo a companhia, os trabalhos continuarão até que todas as unidades tenham a energia restabelecida.

O Simepar confirmou que Maringá foi atingida por um tornado de categoria F2 na escala Fujita, com ventos entre 180 km/h e 250 km/h. O fenômeno percorreu aproximadamente 15 quilômetros, em um trajeto iniciado na região sudoeste da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Copel orienta os moradores a manter distância de fios caídos, postes danificados e outras estruturas da rede com sinais de avaria. O atendimento está disponível pelo WhatsApp (41) 3013-8973 e pelo telefone 0800 51 00 116.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
clima Copel ENERGIA maringa situação atual tornado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV