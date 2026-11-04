Maringá ainda tem 34 mil unidades sem energia após tornado

Segundo boletim da Copel, 62% dos clientes afetados tiveram o fornecimento retomado até esta quarta-feira (4)

Trinta e quatro mil unidades consumidoras permaneciam sem energia em Maringá (PR) no início da tarde desta quarta-feira (4), segundo boletim divulgado pela Copel às 12h50. A companhia mobiliza mil profissionais para reconstruir a rede elétrica atingida pelo tornado de segunda-feira (2).

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Até a atualização, o fornecimento havia sido restabelecido para 54 mil clientes, o equivalente a 62% dos afetados. As equipes atuam na recuperação de estruturas destruídas ou danificadas durante o evento climático, registrado entre a madrugada e a manhã de segunda.

O levantamento da Copel identificou 275 postes quebrados. Desse total, 169 já haviam sido substituídos. Segundo a companhia, os trabalhos continuarão até que todas as unidades tenham a energia restabelecida.

O Simepar confirmou que Maringá foi atingida por um tornado de categoria F2 na escala Fujita, com ventos entre 180 km/h e 250 km/h. O fenômeno percorreu aproximadamente 15 quilômetros, em um trajeto iniciado na região sudoeste da cidade.

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A Copel orienta os moradores a manter distância de fios caídos, postes danificados e outras estruturas da rede com sinais de avaria. O atendimento está disponível pelo WhatsApp (41) 3013-8973 e pelo telefone 0800 51 00 116.